Deretan Negara yang Beri Respons Konflik Hamas dan Israel

Jakarta, Beritasatu.com – Serangan yang dilakukan kelompok militan Palestina, Hamas terhadap Israel pada akhir pekan lalu menuai beragam tanggapan dari berbagai negara. Negara barat mengutuk Hamas atas serangan tersebut dan menganggapnya sebagai serangan terorisme. Sebagian negara-negara Timur Tengah mendukung aksi yang dilakukan Hamas atas dasar perlawanan terhadap penjajah dan perebutan kembali hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.

Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Israel memiliki hak penuh untuk membela diri dan aksi terorisme dalam bentuk apa pun harus dihancurkan. Zelensky juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh rakyat Israel yang hilang dalam serangan tersebut. Dia menekankan dunia harus bersatu dan berdiri dalam solidaritas, sehingga teror tidak memiliki celah untuk menghancurkan kehidupan di dunia ini.

Amerika Serikat (AS)

Presiden AS Joe Biden mengutuk aksi penyerangan yang dilakukan Hamas. Biden berjanji untuk mendukung penuh Israel dengan menyediakan lebih banyak amunisi dan peralatan perang.

Pemerintah AS di Pentagon juga akan mengirim kapal induk USS Gerald R Ford ke Israel, kapal perang, dan meningkatkan skuadron pesawat tempur di wilayah tersebut.

Eropa

Para pemimpin Eropa juga mengutuk serangan Hamas dan menyuarakan solidaritas dengan Israel. Melalui X, sebelumya dikenal sebagai Twitter, Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen, mengatakan serangan itu adalah tindakan terorisme yang paling tercela. Dia berkata Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Jerman

Kanselir Jerman Olaf Scholz sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan Hamas. Dia mengatakan Jerman mengutuk serangan ini dan akan selalu berdiri di samping Israel.

Prancis

Presiden Prancis, Emmanuel Macron dengan tegas mengutuk serangan teroris terhadap Israel. Dia juga menyatakan akan mendukung penuh para korban, keluarga mereka, dan orang yang mereka cintai.

Italia

Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani turut mengutuk serangan terhadap Israel. Ketua Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk menyerukan agar Hamas mengakhiri kekerasan dengan segera untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut.

Dilansir VOA Internasional, dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Jenewa, Turk mengatakan ia sangat prihatin dengan serangan ini yang berdampak mengerikan pada warga sipil Israel, karena mereka tidak boleh menjadi sasaran serangan.

Hal serupa disampaikan oleh Jepang, Yunani, India, Belgia, Spanyol, Polandia, dan Inggris yang menyerukan solidaritas terhadap Israel. Namun, ada juga beberapa negara yang mendukung aksi serangan yang dilakukan oleh Hamas.

Iran

Iran menyampaikan dukungan penuh dan mengucapkan selamat atas perjuangan yang dilakukan Hamas. Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan tersebut adalah bukti meningkatnya kepercayaan diri Palestina dalam menghadapi lawannya, Israel.

TV pemerintah juga sampai menayangkan puluhan anggota parlemen Iran yang sedang berkumpul di tengah ruang parlemen. Mereka meneriakkan, "Matilah Israel" dan "Israel akan hancur, Palestina akan menjadi penakluknya" sebagai bentuk dukungan pada Palestina.

Qatar

Kementerian Luar Negeri Qatar mengeluarkan pernyataan bahwa Israel sendiri yang bertanggung jawab atas kekerasan yang sedang berlangsung dengan Palestina. Namun, Qatar menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri dan menyerukan larangan pada Israel. Hal ini agar Israel tidak memanfaatkan peristiwa tersebut sebagai alasan melakukan penyerangan tidak proporsional terhadap warga Palestina di Gaza.

Kelompok Houthi di Yaman

Kelompok pemberontak Houthi di Yaman, menyatakan dukungannya pada Hamas sebagai operasi jihad yang heroik. Menurut mereka, serangan itu mengungkapkan kelemahan, kerapuhan Israel, perebutan martabat, kebanggaan, dan pertahanan rakyat Palestina.

Kelompok Hizbullah di Lebanon

Kelompok militan asal Lebanon, Hizbullah mengucapkan selamat kepada Hamas atas operasi tersebut dengan mengatakan mereka akan mendapat dukungan ilahi. Hizbullah mengungkapkan serangan tersebut merupakan tanggapan atas kejahatan Israel terhadap tempat-tempat suci di Palestina. Perlawanan dengan senapan adalah satu-satunya alternatif untuk menghadapi pendudukan Israel di Palestina.