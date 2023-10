Kutip Bruce Lee, Jokowi Ajak Pengusaha Tiongkok Investasi di Indonesia

Beijing, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Saat berbicara dalam acara Indonesia-China Business Forum di Beijing, Tiongkok, Senin (16/10/2023) Jokowi juga mengutip kata-kata dari legenda bela diri Bruce Lee.

"Investasi di Indonesia itu mudah dan aman. Namun, seperti yang dikatakan Bruce Lee, 'Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. (mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkannya. Bersedia saja tidak cukup, kita harus melakukannya)" kata Jokowi berbicara di depan sekitar 200 pengusaha Tiongkok dan 100 pengusaha Indonesia itu, dikutip dari Antara.

Menurut Jokowi, saat ini Indonesia sedang berfokus pada upaya menghilirisasi industri, yang mencakup tidak hanya komoditas nikel, tetapi juga tembaga, timah, dan komoditas lainnya. Upaya ini sejalan dengan rencana untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi, menjadi bagian penting dalam rantai pasokan global.

Jokowi menekankan bahwa semua rencana ini membutuhkan investasi dan teknologi tinggi, terutama jika diintegrasikan dengan teknologi hijau yang melimpah di Indonesia. Teknologi hijau ini dapat menghasilkan produk ramah lingkungan, menciptakan ekosistem ekonomi hijau.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyoroti potensi besar energi terbarukan di Indonesia, dengan kemungkinan mencapai 3.600 MW, termasuk potensi tenaga surya lebih dari 3.200 MW. Indonesia memiliki sekitar 4.400 sungai yang memiliki potensi untuk pembangkit listrik tenaga air.

"Contoh nyata adalah Sungai Kahyang di Kalimantan Utara, yang digunakan sebagai sumber energi hijau dan akan menjadi green industrial park," kata Jokowi.

Jokowi juga menjelaskan bahwa Indonesia sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebuah kota hijau yang 60% wilayahnya adalah hutan, yang akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di sana diharapkan akan selesai pada tahun depan.

Jokowi mengungkap hingga Oktober 2023, telah ada 21 investor dari dalam dan luar negeri yang telah atau akan segera memulai proyek di IKN dengan total investasi senilai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31,4 triliun.

Indonesia-China Business Forum juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi Indonesia dan Tiongkok. Selama acara tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh 31 perusahaan Indonesia dan Tiongkok, termasuk yang bergerak di bidang produksi baterai dan kelistrikan.