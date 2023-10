Mike Pence Mundur, Donald Trump Terdepan Jadi Capres Republik di Pilpres AS 2024

Las Vegas, Beritasatu.com - Mantan wakil presiden Amerika Serikat, Mike Pence memutuskan mundur dari bursa calon presiden Partai Republik di Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2024. Hal ini menjadikan mantan presiden AS, Donald Trump menjadi kandidat terdepan dari Republik.

"Bagi saya, semuanya sudah jelas. Ini bukan saat yang tepat," kata Pence dalam pidatonya di konferensi tahunan Koalisi Yahudi Partai Republik di Las Vegas, Sabtu (28/10/2023) dikutip dari Associated Press, Senin (30/10/2023).

"Dengan banyak doa dan pertimbangan, saya memutuskan untuk menghentikan kampanye saya sebagai calon presiden, mulai dari hari ini," tambahnya.

Pence (64) yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Indiana dan anggota kongres AS sebelum menjadi wakil presiden AS, mengumumkan pencalonannya sebagai calon presiden AS pada awal Juni 2022. Pada pemilihan pendahuluan, mantan wakil presiden AS itu tidak berhasil mendapatkan cukup dukungan pemilih dan pendanaan.

Menurut laporan terbaru dari kampanyenya, Pence berhasil mengumpulkan US$ 3,3 juta selama kuartal ketiga penggalangan dana, ditambah dengan utang sekitar US$ 620.000 dolar AS.

Keputusan Pence, yang diambil lebih dari dua bulan sebelum kampanye Iowa yang menjadi puncak kampanyenya, disinyalir membantu dirinya terhindar dari tambahan utang dan potensi kegagalan dalam debat pendahuluan ketiga Partai Republik, 8 November di Miami.

"Sejak awal, saya pikir para pendukungnya tahu bahwa tantangan terbesar adalah beberapa pendukung Trump yang paling militan," kata Art Pope, seorang donatur Partai Republik dari North Carolina yang mendukung kampanye Pence.

"Di sisi lain, ada sekelompok warga Amerika yang tidak akan pernah memaafkannya karena dia pernah menjadi bagian dari pemerintahan Trump. Ia tidak bisa mengatasi hal tersebut," kata Pope.

Kampanye Pence memang berjalan rumit. Ia mencalonkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Trump-Pence yang ia nilai baik, sambil juga mengkritik mantan bosnya. Pence menuding Trump meninggalkan prinsip-prinsip konservatif dalam masalah seperti aborsi dan meletakkan dirinya di atas Konstitusi demi tetap berkuasa.

"Siapa pun yang meletakkan dirinya di atas Konstitusi seharusnya tidak pernah menjadi presiden Amerika Serikat," kata Pence. Akibat pernyataannya itu, beberapa pendukung Trump menuding Pence sebagai pengkhianat.