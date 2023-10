Israel Tolak Gencatan Senjata di Gaza, Netanyahu: Sama Saja Menyerah...

Yerusalem, Beritasatu.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada Senin (30/10/2023) menyatakan, negaranya tak akan menyetujui usulan gencatan senjata dalam perang melawan Hamas di Gaza. Menurutnya, jika gencatan senjata terjadi, itu artinya Israel menyerah lawan Hamas.

“Seruan untuk gencatan senjata adalah seruan bagi Israel untuk menyerah kepada Hamas, untuk menyerah kepada terorisme. Ini tidak akan terjadi,” katanya, seraya bersumpah bahwa Israel akan berjuang sampai memenangkan pertempuran.

Usulan gencatan senjata disuarakan PBB, yang melihat kondisi Gaza saat ini mengkhawatirkan. Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.

“Sistem yang ada untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza gagal, kecuali ada kemauan politik untuk membuat aliran pasokan bantuan sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.

Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat, yang juga keberatan dengan gencatan senjata di Gaza. “Kami tidak percaya bahwa gencatan senjata adalah jawaban yang tepat saat ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby.

Gedung Putih hanya memberi usulan jeda kemanusiaan untuk memasukkan bantuan ke Gaza, dan bukan gencatan senjata.

John Kirby mengatakan, Washington dapat meningkatkan jumlah truk bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah di Mesir menjadi sekitar 100 truk per hari. Bantuan terbatas telah memasuki Gaza dari Mesir berdasarkan kesepakatan yang ditengahi AS, tetapi jumlah bantuannya jauh dari ratusan truk per hari yang menurut lembaga bantuan sangat dibutuhkan.

Israel tengah meningkatkan serangannya ke Gaza sejak kelompok Hamas secara mendadak menyerbu kawasan selatan negara itu, dan menewaskan sekitar 1.400 orang kebanyakan warga sipil pada 7 Oktober 2023 lalu. Serangan kombinasi darat dan udara yang dikerahkan militer Israel ke Gaza dilaporkan, telah memakan korban tewas 8.300 orang, yang kebanyakan warga sipil dan anak-anak Palestina.