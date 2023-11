Warganet Minta Lucinta Luna Pergi ke Israel

Jakarta, Beritasatu.com - Agresi Israel pada Palestina membuat masyarakat muslim dunia mengecam tindakan yang dilakukan Israel ke Gaza Palestina. Selebgram Indonesia, Lucinta Luna juga mengungkapkan keprihatinan atas perang yang terjadi di Palestina.

Hal itu yang diungkapkan Lucinta Luna dalam akun media sosialnya yang dikutip Beritasatu.com, Kamis (2/11/2023).

"Cici Luna Lazuardi always stand with PALESTINA … please STOP WAR," tulis Lucinta Luna sambil mengunggah foto dirinya menggunakan hijab dan dengan latar belakang bendera Palestina.

Dalam unggahan itu, Lucinta Luna berdoa agar masyarakat Palestina bisa tabah menghadapi cobaan ini.

"Semoga Allah SWT selalu melindungi Saudara Saudari kita disana.. Allahu Akbar," tukasnya.

Mengetahui hal itu, sejumlah warganet juga meminta Lucinta Luna segera pergi ke Israel untuk membantu perjuangan masyarakat Palestina di sana secara langsung.

"Semoga cepat dikirim ke Palestina kak, biar bantu saudara kita," tutur @tamaprianjohan.

"Ratu harus ke Israel, biar para tentara Israel ketar ketir liat ratu," tambah @esti_muammar.

Sejumlah warganet juga meminta Lucinta Luna kembali pada kodratnya sebelum mengungkapkan keprihatinannya atas perang yang berkecamuk di Palestina itu.

"Merdekakan dulu diri om, sebaiknya pakai pakain cowok jangan menghina martabat kaum wanita muslimin," tandas @maulanaibrahim2577.