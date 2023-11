Dubes Palestina Minta Ada Sanksi Ekonomi terhadap Israel

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun meminta agar negara-negara di dunia dapat menerapkan sanksi ekonomi terhadap Israel di tengah memanasnya situasi di Gaza. Hal ini mengingat bagaimana Israel menolak adanya gencatan senjata, meski Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Hal ini diungkapkan oleh Al-Shun kepada wartawan saat menghadiri acara malam keprihatinan bagi warga Palestina di Kedutaan Palestina di Jakarta, Kamis malam (2/11/2023).

“Israel harusnya terisolasi. Seharusnya ada sanksi terhadap Israel, baik itu sanksi ekonomi maupun politis. Apa yang mereka lakukan di lapangan, Israel tidak menghiraukan permintaan maupun inisiatif perdamaian. Mengapa mereka (Israel, Red) tidak mau mendengarkan siapa pun?” kata Al-Shun.

Diketahui, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi gencatan senjata untuk memungkinkan agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Sebanyak 120 negara termasuk Indonesia mendukung resolusi ini.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak adanya gencatan senjata ini. Lebih lanjut, Al-Shun juga membahas mengenai akses bantuan kemanusiaan.

Menurutnya, banyak bantuan kemanusiaan yang sudah tiba lewat Bandara El Arish di Mesir. Indonesia pun juga berencana untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza pekan ini. Meski demikian, Israel tidak memberi kesempatan agar bantuan ini bisa masuk ke Gaza. Jika pun diperbolehkan, jumlah yang boleh masuk ke Gaza terbatas dan tidak cukup untuk 2,5 juta orang yang ada di Gaza.

“Masyarakat ini sengsara di lapangan. Kalau kita bicara soal bantuan kemanusiaan, bantuan itu ada. Bahkan sudah tiba di Bandara El-Arish. Indonesia pun juga akan mengirimkan bantuan, tetapi Israel terus menghalangi,” jelas Al-Shun.

Diplomat Palestina tersebut juga berharap Amerika Serikat bisa membantu masuknya bantuan kemanusiaan ini ke Gaza meski AS selama ini pro-Israel. Sebagai informasi, AS telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta jeda kemanusiaan atas serangan Israel. AS juga tidak menyetujui resolusi gencatan senjata di Majelis Umum PBB.

“Kami ingin menghentikan perang ini, dan perbatasan harus dibuka untuk membuka jalur bagi akses (bantuan kemanusiaan, Red) seperti obat-obatan. Kami harap negara-negara dunia bisa memberi dukungannya (agar akses dibuka, Red). Semoga AS juga bisa tidak selalu mendukung Israel,” jelas Al-Shun.

Terkait sanksi ekonomi, Iran belum lama ini membuat komentar serupa. Dilansir dari Al-Jazeera, pemimpin tertinggi Iran Ali Hosseini Khamenei meminta agar negara-negara Muslim menghentikan ekspor minyak dan pangan ke Israel akibat konflik di Gaza.

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, meski keduanya masih saling berdagang. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan perdagangan Indonesia-Israel mencapai US$ 233 juta pada 2022.