Pemerintah Berhasil Evakuasi 4 WNI dari Gaza

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia (WNI), yaitu Abdillah Onim dan tiga anaknya, serta istrinya yang adalah warga Palestina dari Gaza menuju Rafah.

Tim Keduataan Besar Republik Indonesia Kairo, pada 1 November kemarin telah melakukan penjemputan di Rafah.

“Alhamdulillah puji syukur pada 2 November sekitar pukul 19.00 waktu Mesir, empat WNI dan satu istri telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Jumat (3/11/2023), saat press briefing di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Menlu mengatakan tidak mudah dalam melakukan proses evakuasi. Pasalnya untuk menuju Rafa harus melewati situasi yang sangat tidak kondusif karena di sepanjang jalan terjadi serangan.

“Perjalanan evakuasi 4 WNI dan 1 istri bukan hal yang mudah. Pada 1 November WNI sudah berusaha menuju Rafah tetapi harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan,” ungkap Retno Marsudi.

Percobaan kedua dilakukan pada 2 November. Upaya evakuasi yang dimulai pada pagi hari juga masih gagal dan baru berhasil pada upaya ketiga kalinya pada siang hari.

Salah satu kendala dalam proses evakuasi adalah sulitnya berkomunikasi karena jaringan sering tidak bisa digunakan.

“Yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini adalah karena komunikasi selalu on and off. Sambungan komunikasi kadang dapat digunakan dan kadang dalam banyak waktu tidak dapat digunakan," tambahnya.