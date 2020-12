Luncurkan Toko Daring, Kumala Home and Kitchen Penuhi Kebutuhan Pehobi Masak

Senin, 7 Desember 2020 | 23:17 WIB

Oleh : Irawati D Astuti / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Di masa pandemi Covid-19, pertumbuhan industri makanan dan minuman atau food and beverage rumahan berkembang sangat pesat. Para pelaku di bidang ini tentunya membutuhkan dukungan suplai peralatan dapur yang berkualitas, tahan lama, harga yang bersaing, sehingga dapat menekan biaya.

Dengan alasan inilah, toko daring www.kumalahomeandkitchen.com diluncurkan di Jakarta, Senin (7/12/2020). Toko ini akan mempermudah para pelaku F&B agar bisa mencari barang yang mereka butuhkan tanpa perlu repot.

"Lewat www.kumalahomeandkitchen.com semua ini bisa diselesaikan. Mereka hanya tinggal menyeleksinya di katalog daring kami. Harga sudah disajikan, kami juga memberikan promosi, jadi semudah itu memilihnya," kaya Yenny Kusuma Hendra, pemilik Kumala Home and Kitchen, dalam peluncuran yang digelar secara virtual.

Yenny menambahkan, www.kumalahomeandkitchen.com tidak hanya ditujukan untuk pelanggan di kota besar, tapi juga memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya bagi para pelaku industri F&B di berbagai daerah. Yang penting, wilayah tersebut dijangkau internet dan jasa pengiriman.

Di toko daring ini, berbagai keperluan dasar untuk dapur bisa ditemukan seperti misalnya perangkat makan, peralatan masak, dan tentunya timbangan. Namun untuk memudahkan pilihan, Kumala Home and Kitchen membaginya dalam dua kategori dilihat dari sisi industrinya yakni coffee dan baking.

"Coffee and baking adalah customer terbesar kami dalam industri F&B. Yang kedua kami membaginya berdasarkan jenis produknya, yaitu piring dan mangkuk," jelasnya.

Di laman Kumala Home and Kitchen juga akan disajikan informasi lain yang akan memperkaya pengetahuan terkait merawat peralatan rumah tangga.

"Bahkan ada pula tips mulai dari merawat panci, mengasah pisau yang benar, membersihkan noda pada gelas, hingga menata perkakas dapur agar memudahkan aktivitas di dapur," kata Yenny.

Tidak hanya keperluan dapur, ke depan, Kumala Home and Kitchen juga akan menawarkan pelatihan-pelatihan khusus dari master-masternya melalui program Learning from the Master lewat Kumala Academy. Acara paling dekat yang akan dilaksanakan adalah Christmas Cooking with Master bersama pakar kuliner William Wongso pada 19 Desember 2020. Dalam virtual event ini, akan diperlihatkan bagaimana cara membuat dan menyajikan steik untuk merayakan Natal.

Selain meluncurkan toko daring, Kumala Home and Kitchen juga memperkenalkan Wiliam Wongso sebagai salah satu brand ambassador-nya. Selain William, terpilih juga Chef Ragil, Chef Arimbi Nimpuno, dr. Debryna Dewi, Santhi Serad, Chef Budi Lee, Viki Rahardja, Ron Prasanto, dan Chef Nina Bertha.

"Kami sangat selektif dalam memilih brand ambassadors. Yang pasti mereka ini memiliki food personality dan sangat profesional serta sudah berpengalaman di bidangnya. Melalui para brand ambassadors ini kami berharap dapat memberikan mengedukasi pasar yang lebih luas lagi terkait produk kami dengan baik," kata Yenny.

Sumber:Suara Pembaruan