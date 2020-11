Turunnya Positivity Rate Covid-19 Tergantung Pelacakan Kontak

Selasa, 3 November 2020 | 20:06 WIB

Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Tingkat kepositifan atau positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Saat ini, angkanya sebesar 14,2% dari total spesimen yang diperiksa. Angka ini masih jauh dari target dan rekomendasi World Health Organisation (WHO) yakni di bawah 5%. Berhasil atau tidaknya upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia terlihat dari tingkat kepositifan ini.

Demikian diungkapkan Direktur Surveilens dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Vensya Sitohang.

“Berhasil tidaknya pengendalian Covid-10 dilihat dari tingkat kepositifan. Target kita itu di bawah 5%, dan ini tidak bisa dicapai kalau surveilens atau pelacakan kontak tidak berjalan dengan baik,” kata Vensya pada workshop aplikasi pelacakan kontak yang diselenggarakan Kemkes secara virtual, Selasa (3/11/2020).

Vensya mengatakan, dalam hal surveilens, yang paling menentukan adalah pelacakan kontak. Oleh karena itu ia meminta para petugas lacak terutama di 10 provinsi prioritas untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan pelacakan kontak. Semua kasus suspek atau kontak erat yang belum dilakukan penyelidikan epidemiologi, testing, karantina, atau terindektifikasi harus segera diselesaikan.

Di masa new normal ini menurut Vensya, intervensi harus tetap dilakukan dan tidak bisa ditawar terutama penerapan protokol kesehatan. Selain itu, upaya surveilens dan penemuan kasus yang aktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR pun harus ditingkatkan. Sedapat mungkin target pemeriksaan 1 kasus per 1.000 penduduk per minggu menurut standar WHO mesti dicapai.

Kemudian hasil swab PCR harus dikeluarkan dalam waktu 3x24 jam. Setelah hasil konfirmasi positif keluar, segera lakukan isolasi dengan cepat terhadap kasus suspek atau konfirmasi. Lakukan pelacakan kontak erat dengan kasus konfirmasi positif dan karantina bagi seluruh kontak erat yang ditemukan. Target minimal 80% kasus baru dilakukan pelacakan kontak dan dikarantina dalam waktu 72 jam sejak dikonfirmasi.

“Minimal 80% kontak erat dilakukan pemantauan selama 14 hari sejak paparan terakhir. Pastikan masyarakat untuk sering mencucui tangan, menggunakan masker (dianjurkan tiga lapis) di tempat umum dan tempat kerja, dan jaga jarak minimal 1 meter,” kata Vensya.

Hingga Senin (2/11/2020) masih ada 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.

Sementara kasus konfirmasi positif hingga hari ini, terdapat sebanyak 418.372 kasus, naik 2.973 kasus dari sehari sebelumnya. Kenaikan kasus positif tertinggi dilaporkan pada 8 Oktober sebanyak 4.850 kasus per hari. Menurut Vensya, bila pelacakan kontak dimasifkan atau diperluas maka kemungkinan penambahan kasus positifnya tinggi, tetapi selanjutnya akan terjadi penurunan.

Selain itu, jumlah pemeriksaan spesimen juga terus meningkat. Hingga Selasa (3/11) total spesimen yang diperiksa mencapai 4.567.608 dengan jumlah orang 2.919.560. Menurut Vensya, lebih banyak spesimen yang diperiksa dibanding jumlah orangnya, karena spesimen yang diperiksa itu untuk tindak lanjut bukan diagnosa. Rata-rata dalam satu minggu terakhir yang diperiksa adalah 30.864 spesimen, dan 24.327 kasus tes per hari.

Jumlah pemeriksaan spesimen harian rata-rata terus meningkat sejak April sampai Oktober. Pada April, baru 4.111 spesimen diperiksa, dan kini sebanyak 29.928 spesimen dengan jumlah orang yang diperiksa 22.218.

Vensya juga melaporkan laju kesembuhan sudah melampaui jumlah kematian. Ini bisa diartikan semakin baiknya kapasitas pelayanan kesehatan terhadap pasien ditambah upaya masif pemerintah untuk menambah ruang isolasi. Angka kesembuhan saat ini mencapai 83,2% atau kira kira 349.497 kasus. Sementara angka kematian juga menunjukkan tren menurun, meski masih di atas angka global. Angka kematian terbanyak disumbang Jawa Timur sebanyak 717 kasus, NTB 555, Sumatera Selatan 540, dan Jawa Tengah 510 kasus.

Sumber:Suara Pembaruan