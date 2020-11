Kurang Tenaga Jadi Kendala Pelacakan Kontak Covid-19

Rabu, 4 November 2020 | 21:12 WIB

Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah memasuki bulan kedelapan sejak Covid-19 masuk di Indonesia pada Maret 2020, tetapi upaya pelacakan kontak (contact tracing) untuk menekan penularan masih menghadapi kendala. Pelacakan kontak ini masih dihadapkan dengan persoalan kekurangan tenaga di lapangan, dan adanya resistensi dari masyarakat.

Epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Ariawan mengatakan, usulan untuk merekrut tenaga relawan sebetulnya sudah lama disampaikan dengan melihat kekurangan tenaga di lapangan untuk melakukan pelacakan selama ini. Kekurangan tenaga menyebabkan pelacakan kontak belum sesuai harapan. Minimal 10 orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi positif mestinya dilakukan tracing. Namun fakta di lapangan masih ditemukan rata-rata pelacakan kontak sekitar 4-5 orang.

“Namun belum terlambat untuk merekrut tenaga relawan ini karena pandemi Covid-19 masih akan berlangsung lama. Diperkirakan pandemi Covid-19 baru mulai terkendali di akhir 2021 atau awal 2022,” tutur Iwan saat dihubungi Suara Pembaruan, Rabu (4/11/2020).

Iwan mengatakan, sistem pelacakan kontak di Indonesia menghadapi dua masalah, yaitu keterlambatan testing PCR dan pelacakan kontak erat. Pada keterlambatan testing, dari sejak orang dites sampai hasil lab keluar butuh waktu lama lebih dari tiga hari.

Dari jumlah yang dites pun belum sesuai rekomendasi WHO, yaitu 1 per 1.000 penduduk per minggu. Saat hasil tes lab keluar dan konfirmasi positif, mestinya tidak lebih dari tiga hari sudah dilakukan pelacakan kontak. Namun ini belum dilakukan lantaran kurang tenaga pelacak.

“Lemahnya sistem pelacakan kontak berpengaruh ke penyebaran. Pandemi ini bisa saja berlangsung lebih lama di Indonesia karena kita tidak cepat mengisolasi kasus dengan kecepatan testing dan tracing, sehingga sudah menularkan ke lebih banyak orang,” kata Iwan.

Menurut Iwan, pemeriksaan (testing), pelacakan kontak (tracing), dan isolasi masih perlu ditingkatkan. Ditambah dengan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jika tidak maka prediksi pandemi ini mulai berakhir di akhir 2021 bisa saja molor.

Sebelumnya, Ketua Sub Bidang Tracing Satgas Penanganan Covid-19, dr Koesmedi Priharto mengatakan, pelacakan kontak sangat penting untuk pengendalian Covid-19. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan dan menemukan penderita lebih dini sehingga diharapkan mampu menekan angka kematian juga kesakitan yang lebih parah.

Namun sampai saat ini pelacakan kontak belum sempurna. Di 10 provinsi prioritas dengan jumlah kasus positif dan kematian tinggi sudah banyak dilakukan pelacakan kontak, tetapi metode yang dipakai masih berbeda-beda. Selain itu, ada pemahaman yang belum mendalam pada petunjuk pelaksanaan tracing revisi kelima atau terbaru.

“Kegiatan tracing belum sempurna. Kami berkesimpulan bahwa memang kita harus lebih mendalami dan memperbaiki semua sistem yang ada dengan harapan semua sistem itu ada maka kegiatan tracing bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Koesmedi.

Menurutnya, dalam kegiatan pelacakan memang masih kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga juga menghambat pemeriksaan terhadap hasil tes swab PCR dari laboratorium. Namun ia tidak menyebut berapa jumlah tenaga saat ini dan kekurangannya.

Oleh karena itulah Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 menambah tenaga pelacak dengan merekrut relawan yang ditempatkan di 1.612 puskesmas. Di tahap awal ini akan direkrut 8.060 tenaga relawan. Masing-masing puskesmas akan ditempatkan lima orang tenaga pelacak kontak termasuk manajer data. Manajer data ini, menurut Koesmedi, sangat penting untuk melakukan perencanaan maupun tindak lanjut dari hal-hal yang ditemukan di lapangan terkait Covid-19.

Selain mendapatkan pendalaman tentang penggunaan aplikasi untuk pelacakan, petugas pelacak kontak ini juga akan memberikan masuk masukan seperti bagaimana menangani stigma terhadap Covid-19 dan harus berinteraksi dengan masyarakat.

Kinerja dari tenaga pelacak ini dipantau melalui dashboard pemantauan. Yang dinilai adalah berapa persen kasus konfirmasi baru yang dilakukan tracing. Ditargetkan minimal 80% dari kasus positif harus dilakukan tracing.

Kemudian berapa persen kontak erat yang berhasil diidentifikasi, diisolasi dan monitor selama 14 hari, di mana target minimal adalah 80%. Juga dipantau berapa rasio kasus konfirmasi dan kontak erat, serta analisis demografi. Tenaga pelacak ini mendapatkan insentif sebesar 150.000 hingga 210.000 per hari.

Sumber:Suara Pembaruan