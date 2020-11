Putus Rantai Covid-19, Protokol 3M Harus Dibarengi 3T

Kamis, 12 November 2020 | 18:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memutus rantai penularan Covid-19, upaya 3M harus dibarengi dengan 3T. Selain protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun (3M), penting juga untuk melakukan 3T, yaitu pemeriksaan dini (testing), pelacakan kontak (tracing), dan perawatan atau isolasi (treatment).

Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal 3M dibanding 3T. Ipsos Indonesia mencatat ada 29% masyarakat yang tidak paham mengenai 3T. Sebaliknya, 99% masyarakat mengaku paham terhadap 3M. Oleh karena itu, kampanye mengenai 3T harus gencar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan mengatakan, masih ada masyarakat yang menganggap perilaku 3M dan 3T adalah dua hal yang terpisah. Pada kenyataannya, kedua hal tersebut justru adalah satu paket dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kampanye 3M di awal-awal sangat kencang sekali dan terus berjalan sampai sekarang. Jika 3M tidak berjalan, maka 3T pasti akan lebih parah. Sekarang 3M sudah berjalan, saatnya kita mulai membicarakan 3T,” kata Soeprapto pada dalam dialog bertemakan “Optimisme Masyarakat terhadap 3T” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (12/11/2020).

Menurut Soeprapto, salah satu faktor yang menghambat kampanye 3T adalah ketakutan atas stigma masyarakat. Pemerintah perlu mengimbau masyarakat agar tidak mengucilkan pasien positif Covid-19. Sebaliknya, pemerintah diminta memberikan dukungan dan keprihatinan agar stigma negatif di mata publik bisa menghilang.

Penasihat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinvest), Monica Nirmala mengatakan, hingga saat ini ada tiga indikator yang menjadi standarisasi pemeriksaan Covid-19, yaitu jumlah spesimen, kecepatan hasil pemeriksaan, dan rasio positif.

Di Indonesia, angka testing rata-rata mencapai 24.000 sampai 34.000 orang per hari. Berdasarkan standar WHO, 1.000 per 1 juta penduduk harus diperiksa setiap minggu. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 267 juta jiwa, maka harusnya dilakukan pemeriksaan PCR kepada 267.000 orang per minggu atau rata-rata 38.000 orang per hari.

Kapasitas laboratorium di Indonesia, menurut Monica, sangat memadai untuk melakukan pemeriksaan sesuai standar WHO. Kapasitas tes di lab hampir 80.000 orang per hari. Kendalanya justru pada individu masyarakat. Ketika seseorang menunjukkan gejala Covid-19, kontak eratnya takut untuk memeriksakan diri atau dilakukan pemeriksaan.

“Setiap orang harus mengambil peranan untuk memutus rantai dengan berpartisipasi kooperatif menerapkan 3M dan 3T,” kata Monica.

Menurutnya, ada beberapa strategi bisa dilaksanakan pemerintah untuk memperkuat upaya perubahan perilaku di masyarakat. Untuk 3T, lakukan deteksi awal penyebaran Covid-19 dengan testing dan tracing yang tepat sasaran.

Pemerintah harus memperkuat manajemen perawatan pada pasien Covid-19. Jadi, walaupun vaksin Covid-19 nantinya sudah ditemukan dan bisa didistribusikan, perilaku 3M dan 3T harus tetap dijalankan.

“Kalau misalnya mendapatkan vaksin Mei atau Juni 2021, kebiasaan terhadap 3M dan 3T harus tetap kita jalankan sampai pemerintah benar-benar memberikan informasi bahwa Covid-19 sudah tidak ada,” kata Soeprapto.

Konsisten

Saat ini 3M masih satu-satunya cara pencegahan paling ampuh. Semua orang harus konsisten dan jangan lengah untuk melakukan 3M. Bersamaan dengan itu, masyarakat juga harus mendukung pelaksanaan 3T, terutama dalam hal testing. Sebab, apabila masyarakat tidak mau melakukan testing, maka tracing tidak akan terjadi.

Menurut Monica, 3M banyak membicarakan tentang peran kita sebagai individu. Sementara 3T berbicara tentang bagaimana kita memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang di sekitar kita untuk waspada. Misalnya pemeriksaan dini, sangat penting agar orang yang menunjukkan gejala atau terinfeksi didiagnosa lebih cepat dan mendapatkan perawatan dengan cepat. Dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari atau mencegah potensi penularan ke orang lain.

Lalu pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19. Apabila kontak terdekat ini menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan pemeriksaan. Setelah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Jika ditemukan tidak ada gejala, maka orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.

