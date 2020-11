Satgas: Pemerintah Masih Kejar Pencapaian Angka Testing Sesuai Standar WHO

Kamis, 19 November 2020 | 20:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito mengatakan salah satu hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan Covid-19 adalah kapasitas pemeriksaan laboratorium dan angka testing.

"Kapasitas testing ini menentukan kemampuan sebuah wilayah untuk menjaring kasus baru sedini mungkin sehingga dapat memaksimalkan mungkin menekan angka penularan, meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian," kata Wiku Adisasmito dalam jumpa pers secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengejar ketertinggalan pencapaian angka testing yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Wiku menjelaskan, standar testing per wilayah disesuaikan dengan kepadatan populasi di dalamnya. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tinggi maka diperlukan pelaksanaan testing sebanyak 267.000 orang per minggu.

Sejak awal bulan Juni sampai Minggu ketiga Oktober, ungkap Wiku, terlihat adanya tren peningkatan testing yang baik. Namun sayangnya, angka testing kembali melemah pada dua pekan setelahnya. Lalu, kembali melesat sampai pekan ini dan hampir mencapai target WHO yaitu berada di angka 86,25% pada November minggu kedua.

"Kondisi ini menjadi evaluasi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah terkait kapasitas testing. Pastikan setiap daerah mengevaluasi kemampuan testingnya, dilihat dari laboratorium yang ada, kemampuan laboratorium itu mengetesnya dan melaporkannya," ujara Wiku Adisasmito.

Dari data yang Satgas Covid-19 dapatkan, Wiku menyatakan terdapat tren menurunnya kapasitas testing di hari-hari tertentu, khususnya pada momen hari libur. Ini seharusnya dapat dihindari karena pemerintah sudah cukup lama menghadapi keadaan Covid-19 ini.

"Kami menyayangkan sekali hal ini terjadi, mengingat virus ini tidak mengenal hari libur, maka kita tidak lepas tangan dalam kondisi ini. Saya imbau bagi pemerintah daerah setempat untuk menambah dan memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah shift laboran dan pemberian insentif yang sepadan dan tentunya koordinasi dengan pemerintah pusat" terang Wiku.

Selain itu, Wiku menegaskan perlu adanya pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat testing yang digunakan. "Kita sadar betul bahwa tidak mudah mencapai sistem kesehatan yang sempurna di negara yang cukup menantang secara geografis seperti Indonesia, yaitu areanya yang luas, memiliki ribuan pulau, dan dipisahkan banyak perairan. Akan tetapi saya tekankan bahwa kondisi ideal tersebut bukan tidak mungkin terjadi karena pencapaian saat ini sudah 86 persen lebih," jelas Wiku.

