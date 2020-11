Kasus Covid-19 Catat Rekor Baru, Epidemiolog: Sinyal Tanda Bahaya

Minggu, 29 November 2020 | 23:00 WIB

Oleh : Ari Supriyanti Rikin / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus positif Covid-19 kembali mencatat rekor baru. Hari ini, tercatat ada penambahan 6.267 kasus positif sehingga total kasus mencapai 534.266. Kenaikan kasus ini harus dijadikan peringatan bagi semua masyarakat bahwa pandemi belum berakhir dan penularan Covid-19 terus meningkat.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, tren kenaikan kasus menandakan ada hal serius yang terjadi. Ibarat rumah yang kebakaran, jika tidak dipadamkan maka akan hangus. Tren kenaikan kasus di luar kebiasaan memberi sinyal tanda bahaya.

Semakin buruk lagi jika tren kasus harian tidak wajar dan diikuti tes dengan positivity rate di atas 10%. Hal ini menunjukkan penyebaran Covid-19 progresif di masyarakat.

"Sinyal ini tidak bagus karena akan meningkatkan potensi orang dirawat dan kematian juga akan meningkat," katanya saat dihubungi Suara Pembaruan, Minggu (29/11/2020).

Ketika kasus harian dan positivity rate meningkat, ini menjadi indikator awal. Tren kenaikan tingkat keterisian rumah sakit dan rumah sakit darurat Wisma Atlet meningkat bisa menjadi indikator akhir yang menunjukkan penyebaran Covid-19 meningkat.

"Kalau indikator akhir sudah kelihatan, sudah telat. Tidak banyak yang bisa diselamatkan karena ini hal serius," ucapnya.

Terkait testing, tambah Dicky, cakupannya masih rendah. Idealnya negara sebesar Indonesia harus melakukan testing sebanyak 100.000 spesimen per hari, sesuai dengan standar minimal Badan Kesehatan Dunia (WHO). Saat ini di Indonesia baru dilakukan sekitar 40.000 spesimen per hari.

Provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing harus melakukan testing sebanyak 30.000 spesimen per hari. Untuk DKI Jakarta jumlah testing bisa dibilang lumayan meski perlu ditingkatkan lagi.

Testing, kata Dicky, ditentukan oleh besaran populasi di suatu negara atau wilayah dan eskalasi pandemi. Untuk besaran populasi, lanjutnya, semakin besar atau semakin banyak jumlah penduduk maka cakupan testing juga harus banyak. Kemudian semakin serius pandemi, maka testing juga harus banyak dilakukan.

"Angka positivity rate itu sangat tinggi ketika dibiarkan 1-2 hari atau berbulan-bulan. PR untuk mendeteksi orang yang membawa virus pun menumpuk dan terjadi silent outbreak dan silent spreaders transmission yang tidak bisa terdeteksi," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, dari total kasus yang ada saat ini padahal cakupan testing masih rendah, maka jika menggunakan pemodelan epidemiologi, angka kasus positif bisa tiga kali lipat.

Ia mengaku tidak kaget dengan catatan kasus positif yang mencapai rekor terbaru dengan lebih dari 6.000 kasus. Baginya, dengan testing yang rendah saja didapat angka itu, apalagi jika testing yang dilakukan semakin banyak.

Dengan angka kasus saat ini yang meningkat, ia pun khawatir dengan adanya pilkada Desember mendatang, libur panjang akhir tahun, dan rencana pembukaan sekolah Januari 2021.

Pilkada dan libur panjang tidak akan aman walaupun ada protokol kesehatan. Begitu pula rencana pembukaan sekolah Januari 2021.

