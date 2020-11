UNAIDS: Selama Pandemi, Infeksi HIV Meningkat 2 Kali Lipat

Senin, 30 November 2020 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Selama pandemi Covid-19, program kesehatan esensial mengalami kendala termasuk penanganan HIV/AIDS. UNAIDS memperkirakan gangguan di saat Covid-19 menyebabkan peningkatan infeksi HIV lebih dari dua kali lipat, yakni dari 123.000 hingga 293.000 kasus. Peningkatan pada kasus kematian akibat AIDS diperkirakan sebanyak 69.000 hingga 148.000 selama pandemi.

“Covid-19 berdampak berat bagi populasi yang paling rentan termasuk kemampuan sosial ekonomi dan akses layanan kesehatan bagi orang yang hidup dengan HIV dan populasi kunci,” kata UNAIDS Country Director for Indonesian, Stuart Watson, pada konferensi pers secara virtual dalam rangka peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020, Senin (30/11/2020).

UNAIDS dalam laporannya “Prevailing Against Pandemics By Putting People At The Center” menunjukkan adanya gangguan layanan HIV global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Ini terlihat dari peningkatan cakupan pengobatan yang melambat.

Cakupan pengobatan antiretroviral (ARV) telah berkurang selama pandemi. Dari akhir 2019 ke Juni 2020, cakupan pengobatan meningkat 2,4%, hanya setengah dari peningkatan cakupan di periode yang sama pada 2019.

Namun, menurut Stuart, sebenarnya Covid-19 bisa dijadikan peluang. Pada saat pandemi, semakin banyak inovasi dan kemajuan dalam pemberian layanan HIV termasuk pemberian obat multi-bulan dan take home dosage untuk terapi rumahan metadon. Krisis ini menjadi kesempatan bagi pemerintah, komunitas, dan masyarakat sipil memperkuat kolaborasi bersama untuk mencapai tujuan bersama mengakhiri AIDS pada 2030.

