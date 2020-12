Kemkes: Vaksinasi Covid-19 Utamakan Keamanan, Efikasi, dan Mutu, Bukan Biaya

Jumat, 11 Desember 2020 | 23:39 WIB

Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemkes) sekaligus Jubir Pemerintah Untuk Vaksin, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dalam kondisi pandemi ini, program vaksinasi tidak membicarakan dari sisi efektivitas biaya. Yang diutamakan adalah aspek keamanan, efikasi, dan mutunya.

Kemudian, dipertimbangkan pula kelompok berisiko tinggi, yaitu usia 18-59 tahun. Ini adalah usia produktif yang berkontribusi pada sektor perekonomian.

Nadia melanjutkan, menurut saran WHO pemberian vaksin memang ditujukan untuk menurunkan angka kematian. Namun Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) berpendapat, belum ada data dukung yang cukup bahwa vaksin yang sudah ada saat ini aman bagi penduduk lansia di atas 59 tahun dan komorbid. Ada klausal lain dari saran WHO bahwa pemberian vaksin pun mempertimbangkan ketersediaan atau kecukupan vaksin.

Vaksin saat ini hanya cukup untuk 107 juta orang, sehingga pemerintah membuat prioritas dari jumlah tersebut. Di dalam prioritas ini, ITAGI merekomendasikan usia 18-59 tahun yang tanpa komorbid.

“WHO memang rekomendasikan untuk lansia dan komorbid, tetapi itu pun disesuaikan dengan kapasitas masing-masing negara,” kata Nadia kepada Suara Pembaruan, Jumat (11/12/2020).

Menurutnya, vaksin ini bertujuan mencegah tingkat keparahan akibat Covid-19. Vaksinasi pada usia produktif 18-59 tahun akan melindungi mereka agar tidak menjadi sakit dan parah. Mereka paling banyak terinfeksi tetapi sebagian tidak menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala.

Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia, dr Syahrizal Syarif mengatakan, tidak ada satu pun produsen vaksin, termasuk enam jenis vaksin yang disetujui pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa sebaiknya vaksin yang mereka buat diberikan terlebih dahulu pada kelompok umur 18-59 tahun.

“Para ahli WHO, CDC (BPOM Amerika Serikat), dan Komite Vaksin Inggris memberikan rekomendasi agar vaksin diberikan pada tenaga kesehatan dan lansia pada tahap awal. Apakah komite vaksin Indonesia (ITAGI) lebih mengerti soal vaksin dibanding para ahli tadi?” tutur Syahrizal, Rabu (9/12/2020).

Hingga kini, lanjutnya, belum ada informasi negara mana yang akan memberikan vaksin awal pada usia 18-59 tahun. Umumnya negara-negara WHO akan mengikuti anjuran WHO dengan memberikan vaksin pada tenaga kesehatan dan mereka yang berisiko tinggi terlebih dulu.

Inggris akan memulai vaksinasi dengan vaksin Pfizer dengan target sasaran usia 80 tahun ke atas, termasuk Ratu Elizabeth II yang berusia 94 tahun.

“Oleh karena itu, sangat mengherankan jika ITAGI berpendapat bahwa menurunkan angka penularan melalui vaksin Covid-19 lebih penting daripada menurunkan angka kematian. Padahal jumlah komorbid itu lebih sedikit,” katanya.

Sumber:Suara Pembaruan