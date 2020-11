Selama Pandemi, 3 dari 10 Anak Mengalami Kekerasan Seksual di Dunia Maya

Selasa, 10 November 2020 | 23:13 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pasalnya, untuk mencegah penyebaran virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan anak belajar dari rumah dan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Anak pun jadi lebih banyak menghabiskan waktu mengakses internet.

Imbasnya, banyak anak menjadi korban eksploitasi seksual selama pandemi. Bahkan dari survei yang dilakukan Aliansi Down to Zero di Batam, Jakarta, Surabaya, dan Lombok, ditemukan 3 dari 10 anak mengalami kekerasan seksual.

“Ditemukan 3 dari 10 anak mengalami kekerasan seperti dikirimi tulisan atau pesan teks yang menurut dirinya atau temannya tidak senonoh, gambar/video porno secara langsung atau melalui link/tautan, dan gambar/video yang membuat dirinya/temannya tidak nyaman,” ujar Tim Riset dari Aliansi Down to Zero, Deden Ramadani, dalam paparan hasil riset “Pentingnya Edukasi Orang Tua dan Teman dari Bahaya Eksploitasi Anak Online di Masa Pandemi Covid-19” yang diadakan secara daring Selasa (10/11/2020).

Di empat kota tersebut, Deden menuturkan, penelitian dilakukan pada 12-24 Juli 2020 dengan melibatkan total responden sebanyak 195 anak. Dari situ ditemukan anak mengalami beragam kerentanan ketika melakukan aktivitas daring.

Kerentanan tersebut paling banyak dialami oleh responden anak perempuan yang berada di wilayah kerja DKI Jakarta dan Lombok. Sedangkan responden di Surabaya mengalami kerentanan yang paling rendah sebab 67% responden mengatakan mendapatkan pengawasan saat menggunakan internet serta penggunaan waktu internet yang cenderung rendah.

“Meskipun keseluruhan responden di Lombok merupakan penerima manfaat langsung program Down to Zero, anak-anak masih mengalami risiko kerentanan dari kekerasan seksual anak online,” ujarnya.

Deden Ramadani menuturkan, eksploitasi seksual itu diakibatkan anak-anak yang mengakses media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Hal ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Aliansi Down to Zero dan ECPAT Indonesia.

Deden menyebutkan, tren ini sebenarnya juga terlihat dari laporan kasus Eksploitasi Seksual Anak (ESA) daring yang diterima oleh National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) pada awal April 2020. ESA daring mengalami peningkatan sebanyak dua juta laporan.

“Ini terjadi di masa awal-awal pandemi dan jumlah itu tersebut meningkat hingga sekarang,” kata Deden

Ia menuturkan, senada dengan laporan tersebut, hasil riset kuantitatif yang diinisiasi oleh ECPAT Indonesia melibatkan 1.203 responden anak dari 13 provinsi di Indonesia. Riset itu menemukan beberapa pola kerentanan anak dari aspek eksploitasi anak di masa pandemi.

“Dari survei awal tersebut, ditemukan bahwa terdapat 287 responden mengalami pengalaman buruk selama berinternet di masa pandemi. Bentuk-bentuk pengalaman buruk tersebut antara lain dikirimi tulisan atau pesan teks yang tidak sopan dan senonoh, dikirimi gambar atau video yang membuat tidak nyaman, serta dikirimi gambar atau video yang menampilkan pornografi,” kata Deden.

Ia menambahkan, responden anak perempuan yang mengalami kerentanan yang lebih tinggi ketimbang responden anak laki-laki. Meski begitu, 48% responden anak perempuan cenderung memilih untuk bercerita ketika mengalami kekerasan selama beraktivitas daring.

Dari hasil survei tersebut, lanjut Deden, teman sebaya menjadi tempat cerita yang lebih sering bagi responden anak perempuan, sedangkan responden anak laki-laki lebih banyak memilih bercerita kepada orang tua.

“Di sini penting menjadi perhatian bahwa baik teman sebaya maupun orang tua belum tentu memiliki pengetahuan yang cukup dalam merespons cerita anak yang mengalami kerentanan kekerasan,” ujarnya.

Deden menuturkan, dari hasil survei ini, anak yang menjadi responden, 90% tinggal bersama orang tua dan ternyata 64% mengakses internet tanpa didampingi.

Pedoman

Oleh karena itu, Deden menuturkan, Aliansi Down to Zero merekomendasikan penguatan kapasitas kelompok masyarakat atau aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat. Ini termasuk kelompok anak dan anak muda tentang literasi digital dan permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

Selain itu, ia juga mengusulkan untuk melengkapi pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dengan materi terkait pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Kemudian, Deden mendorong adanya pelatihan masif kepada masyarakat, kaum muda, dan anak tentang etika/panduan bermedia sosial, serta studi mendalam atas hasil riset ini dari pemerintah daerah di wilayah kerja Down to Zero.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, Prof Irwandi, mengharapkan hasil riset ini bisa diterjemahkan ke dalam protokol atau panduan perlindungan anak, baik itu untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Harus dipastikan bahwa protokol itu muncul dalam petunjuk untuk penyelenggaraan belajar daring,” ujarnya.

