Kesal Gagal Cetak Gol, Ini Tindakan Striker Inter

Milan, Beritasatu.com - Striker Inter Lautaro Martinez merasa frustrasi karena tidak mampu mencetak gol melawan Genoa, Sabtu (24/10/2020). Dia pun berulang kali meninju bangku cadangan setelah Antonio Conte menggantikannya di babak kedua.

Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, pemain Argentina itu tampak kesal sepanjang pertandingan yang digelar di Stadion Marassi itu dan mengeluh kepada Romelu Lukaku serta Christian Eriksen di babak pertama.

Pemain berusia 23 tahun itu mengoleksi tiga gol dalam enam pertandingan di semua kompetisi sepanjang musim ini, tetapi ingin mencetak gol melawan Genoa kemarin.

Conte menggantikannya setelah 72 menit dengan Andrea Pinamonti, saat Inter sudah unggul 1-0 berkat gol Lukaku. Partai ini berakhir untuk kemenangan Inter, 2-0.

Lautaro Martinez saat lawan Genoa

😩 | 32' - ARGH



A #Lautaro volley comes off Goldaniga and goes inches wide! A great cross by @ddambrosio to create the opportunity 👌#GenoaInter 0⃣-0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/ANKj4BH5Lw