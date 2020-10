Pelatih Roma: Kami Lawan Tim Milan Bukan Cuma Ibra

Roma, Beritasatu.com - Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, memperingatkan timnya akan menghadapi tim AC Milan dan bukan cuma Zlatan Ibrahimovic. Dua tim besar Italia akan bertarung dalam lanjutan Serie A, Senin (26/10/2020) atau Selasa dini hari WIB.

“Ibrahimovic jelas seorang profesional yang hebat, jika tidak, dia tidak bisa bermain seperti yang dia lakukan pada usia 39,” kata Fonseca menjelang Milan-Roma.

“Ini bukan pertandingan melawan [Zlatan] Ibrahimovic, ini melawan Milan. Saya tidak mempersiapkan pertandingan hanya dengan satu pemain dalam pikiran. Kami bekerja memikirkan seluruh tim, ” kata Fonseca lagi.

Striker AS Roma, Edin Dzeko.

Rossoneri bisa mengandalkan pemain Swedia itu, sementara Roma akan mengandalkan Edin Dzeko di lini depan.

"Mereka berdua adalah pemain yang sangat penting," kata Fonseca. “Namun, saya tidak ingin membuat perbandingan karena saya tidak bekerja setiap hari dengan Ibrahimovic."

“Saya bisa memberitahu Anda betapa pentingnya Dzeko bagi kami. Mereka adalah dua pemain yang bermain di posisi yang sama, dengan karakteristik yang mirip, tetapi bagi saya yang penting Dzeko adalah pemain hebat yang merasa baik dan termotivasi," ujar Fonseca lagi.

"Kami telah menciptakan identitas yang kuat, hasil terbaru positif dan menunjukkan bahwa kami semua selaras, termotivasi, dan dengan percaya diri," imbuhnya.

Menurut pelatih asal Portugal ini, Milan dalam kondisi bugar, pelatihnya telah melakukan pekerjaan yang bagus, "Namun kami juga merasa baik-baik saja, kami termotivasi dan tim percaya diri," katanya.

“Ini akan menjadi pertandingan yang menarik secara teknis, kedua belah pihak akan ingin menang. Kami ingin membuktikan bahwa kami adalah tim yang hebat. ”

Zlatan Ibrahimovic (tengah).

Giallorossi tidak akan diperkuat bek tengah Chris Smalling yang cedera. Mantan pemain Manchester United ini sebenarnya hampir pulih.

"Dia baik-baik saja, tapi dia belum siap untuk besok. Saya pikir dia bisa kembali ke Liga Europa," ungkap Fonseca.

Fonseca yakin tidak perlu mengubah format Serie A meski situasi Covid-19 semakin parah di Italia.

"Saya pikir kami bisa tetap seperti ini sampai akhir musim. Semua tim bekerja untuk menyelesaikan kejuaraan dengan bertanggung jawab.

“Kalau begitu, tentu saja saya khawatir tentang situasi umum. Kita semua harus berhati-hati dan menghormati aturan karena ini adalah masa yang sulit dan kita harus menunjukkan tanggung jawab. "

Fonseca mengakhiri konferensi pers yang menyebutkan klub favorit untuk memenangkan gelar Serie A. “Bagi saya mereka adalah Juventus dan Inter, maka tim lain bisa membuat musim yang bagus," paparnya.

"Apa yang terjadi hari-hari ini adalah demonstrasi keseimbangan kejuaraan ini. Kami bisa bermain melawan yang pertama atau melawan yang terakhir di klasemen dan itu selalu pertandingan yang sulit."

Squad Roma Lawan Milan

🟨🟧🟥📋🟥🟧🟨



The squad that will travel to Milan for Monday's big game at the San Siro!

#ASRoma #MilanRoma pic.twitter.com/xNUQfj46pP