Alvaro Morata Ungkap Penyebab Kembali Bersinar di Juventus

Budapest, Beritasatu.com - Alvaro Morata menjelaskan mengapa dia menemukan kembali performanya di Juventus. Menurut Morata, motivasinya sama dengan yang dibutuhkan setiap orang dalam hidup, "merasa diinginkan dan dicintai".

Striker asal Spanyol itu menyumbang dua gol, Rabu (5/11/2020) atau Kamis dini hari WIB, dalam kemenangan 4-1 atas Ferencvaros di Budapest. Selain dua gol yang dipersembahkan Morata, Juve juga unggul berkat aksi Paulo Dybala dan gol bunuh diri Lasha Dvali. Kemenangan ini membuat Juventus berada di posisi kedua di Grup G dengan 6 poin. Sementara pemimpin klasemen ditempati Barcelona yang mengumpulna poin sempurna sembilan dari tiga pertandingan.

“Saya mengatakan ketika saya kembali ke sini bahwa saya merasa seperti pemain yang lebih lengkap dan saya menjadi dewasa sebagai pribadi dengan melalui hal baik dan buruk dalam karier saya. Itu semua adalah pengalaman belajar, ” kata Morata kepada Sky Sport Italia.

“Motivasi yang saya inginkan dalam sepak bola saya sama dengan yang dibutuhkan setiap orang dalam hidup, untuk merasa diinginkan dan dicintai. Saya pikir saya memiliki semua yang saya butuhkan di Juventus. Saya masih bisa berkembang dan saya yakin kita akan terus tumbuh bersama dan melangkah lebih jauh," ujar pemain yang juga pernah membela Real Madrid,

Morata juga bertemu kembali dengan Cristiano Ronaldo, yang masih sangat muda saat bekerja sebagai rekan setimnya di Real Madrid.

How we 𝐀𝐋𝐋 wake up after a #JuveUCL win! 😁💪#FerencvarosJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/Pv65H1yOPY