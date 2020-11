Timnas Inggris Panggil Pemain Usia 17 Tahun

London, Beritasatu.com - Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, memanggil pemain berusia 17 tahun, Jude Bellingham, dalam persiapan menghadapi laga uji coba melawan Republik Irlandia, serta dua laga UEFA Nations League melawan Belgia dan Islandia.

Gelandang Borussia Dortmund itu dipanggil ke timnas Inggris untuk pertama kalinya. Jude Bellingham awalnya dimasukkan dalam squad Inggris U-21 tetapi dipromosikan ke Timnas senior setelah bek Liverpool Trent Alexander-Arnold dan James Ward-Prowse dari Southampton mundur karena cedera.

Bellingham pindah ke Dortmund dari klub Championship Birmingham selama musim panas dan telah membuat enam penampilan di Bundesliga. Bellingham melakukan debutnya di Birmingham musim lalu, tetapi klub tersebut memilih untuk memensiunkan kaus nomor 22 untuk menghormati apa yang telah ia capai di St Andrew setelah pindah ke Jerman.

Dia sekarang akan bergabung dengan mayoritas squad senior menjelang pertandingan persahabatan hari Kamis melawan Republik Irlandia dan akan menjadi pemain termuda ketiga dalam sejarah Inggris jika dia mendapatkan penampilan pertamanya di Wembley.

Pemain depan Marcus Rashford akan absen dalam pertandingan itu karena dipastikan tak akan bermain hingga Kamis pagi. Dia masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut tentang cedera yang didapatnya saat Manchester United menang di kandang Everton. Namun Southgate berharap dia bisa tampil dalam pertandingan Nations League melawan Belgia pada hari Minggu.

Ucapan Selamat kepada Jude Bellington dari Borussia Dortmund

Bundesliga Debut โœ

Champions League Debut โœ

England U21 Debut โœ

England NT ๐Ÿ”œ



Congrats to Jude Bellingham on getting his first #ThreeLions call-up!



What a year itโ€™s been so far! ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ pic.twitter.com/6eBANSHOYF