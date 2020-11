Akan Tampil Lawan Cagliari, Buffon Genapkan 652 Penampilan di Serie A

Turin, Beritasatu.com - Menurut beberapa laporan di Italia, kiper veteran Juventus, Gianluigi "Gigi" Buffon akan menjadi starter melawan Cagliari pada Sabtu (21/10/2020). Jika memang diturunkan dalam partai pekan kedelapan itu, dia akan menggenapkan penampilannya yang ke-652 di Serie A.

Penjaga gawang berusia 42 tahun tersebut melakukan debutnya di Serie A bersama Parma 25 tahun lalu dan menurut La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport, dia bisa merayakannya pada hari Sabtu saat Cagliari bertemu Nyonya Tua di Allianz Stadium.

Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...😜) Facciamo un tuffo nel passato insieme... #Buffon1995 #TBT pic.twitter.com/krVw2zy95k

Buffon, yang bertahan di Continassa selama jeda internasional, dalam kondisi fit dan diperkirakan akan menggantikan Wojciech Szczęsny yang bermain dengan Polandia selama jeda internasional.

“Saat saya debut di Serie A, dunia benar-benar berbeda. Namun, baru 25 tahun berlalu. 9132 hari. 219.168 jam (dan itu belum berakhir…), ” tulisnya di media sosial kemarin, Kamis.

Long Ago, but Not so Very Long Ago #Buffon1995 pic.twitter.com/viQ6iG5In7