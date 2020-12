Sinergi Indosat Ooredoo-Comviva Perkuat Transformasi Digital

Senin, 7 Desember 2020 | 18:53 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Comviva, perusahaan global di bidang solusi mobilitas, bersama Indosat Ooredoo sebagai operator mobile di Indonesia menjalin kemitraan strategis.

Kerjasama ini diharapkan akan dapat meningkatkan kapabilitas Indosat dalam menerapkan strategi marketing customer first perusahaan melalui pengimplementasian solusi analitik mutakhir berbasis teknologi artificial intelligence (AI) dan automasi strategi pemasaran. Penerapan platform MobiLytix Real Time Marketing di Indosat juga diharapkan akan mendukung sukses terselenggaranya inisiatif-inisiatif pemasaran melalui strategi omni-channel, in-the-moment, secara lebih kontekstual.

MobiLytix Real Time Marketing merupakan platform automasi marketing digital yang bersifat real time yang menghadirkan beragam kapabilitas, di antaranya untuk pengambilan keputusan berskala luas, complex event processing berbasis AI dan interaksi multikanal yang mendukung transformasi dalam peluncuran inisiatif Customer Value Management oleh operator-operator telekomunikasi.

Untuk pertama kalinya, Indosat juga menggelar solusi Comviva MobiLytix Loyalty and Rewards yang merupakan sistem Customer Loyalty & Value Management terintegrasi untuk mendukung program customer loyalty. Platform Realtime Marketing & Loyalty and Rewards merupakan solusi terbaik yang ada di industri saat ini untuk mendukung peningkatan kualitas dalam penerapan customer engagement serta mendorong transformasi digital.

“Kami sangat antusias dengan kemitraan yang terjalin bersama Comviva dalam mendukung dihadirkannya marketing campaigns dan loyalty programs yang kontekstual bagi sekitar 60 juta pelanggan kami. Selain meningkatkan pelibatan dengan pelanggan, solusi ini memiliki potensi yang luar biasa dalam turut meningkatkan pendapatan perusahaan melalui monetasi data, serta mendorong pertumbuhan dalam menghadirkan layanan digital. Kemitraan ini diharapkan akan mendukung kami dalam mencapai target sebagai pemimpin di kancah digital di kawasan regional,” kata Vikram Sinha, Director and Chief Operating Officer, Indosat Ooredoo dalam keterangannya Senin (7/12/2020).

Ritesh Singh, Chief Marketing Officer, Indosat Ooredoo menambahkan kemitraan yang dijalin bersama Comviva mendukung pelanggan dalam menuntaskan perjalanan digital mereka, meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mempertahankan pelanggan-pelanggan yang ada melalui penawaran dan interaksi yang terbangun secara personal untuk tiap-tiap pelanggan. Selain mendukung dihadirkannya pengalaman terbaik bagi pelanggan, kemitraan ini juga turut mendukung Indosat dalam memacu pertumbuhan pendapatan.

“Pengembangan MobiLytix, platform analitik generasi masa depan, berangkat dari pemahaman kami yang mendalam atas setiap tantangan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi yang menjadi mitra kami. Kami antusias menyambut kemitraan bersama Indosat Ooredoo dalam mendukung sukses terlaksananya transformasi digital serta dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan," ujar Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer, Comviva, menyambut kemitraan ini.

Comviva MobiLytix Real Time Marketing merupakan platform next generation real time interaction management yang didukung oleh algoritma mutakhir AI dan Machine Learning (ML) dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan. Platform ini memanfaatkan data transaksional dan profil pengguna secara real-time dan terpadu dalam mendukung dihadirkannya nilai bagi pelanggan maupun interaksi dengan penyedia layanan, secara lebih optimal.

Solusi lain yang diterapkan, MobiLytix Loyalty and Rewards merupakan solusi untuk loyalty management untuk mendukung dihadirkannya sebuah ekosistem loyalty program lifecycle dan reward partner yang komprehensif. [H-15]

Sumber:BeritaSatu.com