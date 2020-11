Untuk Pertama Kali, AS Catat 100.000 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Kamis, 5 November 2020 | 17:00 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (5/11/2020) mencatat lebih dari 100.000 kasus Covid-19 dalam sehari untuk pertama kalinya sejak pandemi dimulai. Jumlah ini ditorehkan di tengah berlangsungnya Pemilihan Presiden AS.

Jumlah total infeksi baru pada Rabu lebih dari 107.800, menurut database New York Times. Dua puluh tiga negara bagian telah mencatat lebih banyak kasus dalam seminggu terakhir dibandingkan dalam rentang tujuh hari lainnya.

Lima negara bagian - Maine, Minnesota, Indiana, Nebraska dan Colorado - membuat catatan kasus satu hari. Kasus juga meningkat di Pegunungan Barat dan bahkan di Timur Laut, yang selama musim panas tampaknya dapat mengendalikan virus.

North dan South Dakota dan Wisconsin telah memimpin negara itu selama berminggu-minggu dalam jumlah kasus baru relatif terhadap populasi mereka. Tetapi negara bagian lain telah melihat peningkatan tajam baru-baru ini dalam 14 hari terakhir.

Laporan kasus harian di Minnesota, rata-rata, telah meningkat 102% selama waktu itu, sedangkan di Indiana telah meningkat 73%. Selama berbulan-bulan, Maine memiliki tingkat penularan terendah di mana pun di negara ini, tetapi kasus baru di sana meningkat lebih dari tiga kali lipat. Di Wyoming, kasus baru meningkat 73 persen, sedangkan di Iowa mereka meningkat lebih dari dua kali lipat.

Kematian terkait virus corona, yang tertinggal dari laporan kasus, telah meningkat 21 persen di seluruh negeri dalam dua minggu terakhir.

Rumah sakit di beberapa daerah merasakan tekanan dari beban kasus yang melonjak. Lebih dari 50.000 orang saat ini dirawat di rumah sakit karena Covid-19 di seluruh negeri, menurut Proyek Pelacakan Covid, meningkat sekitar 64 persen sejak awal Oktober.

Sumber:Now York Times