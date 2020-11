Menlu Retno Sebut Kemitraan ASEAN dan AS Jadi Kekuatan Positif

Sabtu, 14 November 2020 | 16:10 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, yang hadir secara virtual mewakili Presiden Republik Indonesia dalam KTT ke-8 ASEAN-Amerika Serikat (AS) mengatakan AS merupakan salah satu mitra strategis ASEAN di Kawasan.

Kemitraan kedua pihak telah terjalin selama lebih dari empat dekade yang berkembang ke dalam kerja sama di berbagai bidang strategis. Karena itu, Indonesia berharap agar persahabatan antara ASEAN dan AS tersebut tetap terjalin kuat di waktu-waktu mendatang.

"Ke depan Indonesia tetap berharap agar Amerika Serikat menjadi mitra penting dan strategis di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di antaranya dalam penerapan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi positive force untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan," kata Retno Marsudi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2020).

Dalam empat tahun terakhir, kata Retno, di bidang ekonomi dan pembangunan, AS terus menjadi mitra perdagangan dan investasi terbesar kedua di ASEAN. Volume perdagangan kedua pihak meningkat sebesar 39 persen dari 211,8 miliar dolar AS menjadi 294,6 miliar dolar AS.

"Investasi Amerika Serikat juga meningkat 110 persen di kawasan, dari 11,65 miliar dolar AS menjadi 24,5 miliar dolar AS," ujar Retno Marsudi.

Di sektor energi, lanjut Retno, ASEAN bersama AS juga telah menyusun rencana kerja sama jangka panjang 2021-2025. Hal itu ditambah dengan kerja sama di sektor ekonomi digital melalui program peningkatan kapasitas sebanyak 4.000 UMKM yang telah dilakukan di kawasan ini.

Adapun dalam 10 bulan terakhir, sepanjang pandemi Covid-19, kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat di bidang kesehatan juga menguat.

Untuk diketahui, dalam KTT ke-8 ASEAN-AS tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Robert C O'Brien, mewakili Presiden Donald Trump untuk Amerika Serikat.

Sumber:BeritaSatu.com