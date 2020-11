Software Autopilot DNA Pro Solusi di Tengah Pandemi

Selasa, 3 November 2020 | 20:02 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Indonesia harus bisa melewati krisis di tengah ekonomi global yang terguncang akibat pandemi Covid-19. Menjajal trading di pasar mata uang menjadi salah satu solusi meningkatkan penghasilan tambahan.

Kabar baiknya, PT DNA Pro Akademi sebagai pusat pelatihan (education center) pada industri trading gold digital safe haven, baru saja meluncurkan sebuah software robot auto pilot trading yang diberi nama DNA Pro. Metode kerjanya adalah break out trend follower yang berdasarkan triple candle price action and currency strength.

Business Development Manager DNA Pro Akademi, Daniel mengatakan dengan kehadiran teknologi ini makin mempermudah para nasabah. Pihaknya siap membantu dan mengedukasi agar lebih memahami bagaimana cara melakukan transaksi yang terarah, baik dan benar pada industri trading.

"Misi kami memberikan edukasi seputar trading dengan cara yang baik dan benar, memperkenalkan dan mempromosikan serta menyosialisasikan produk dan teknologi terbaru dalam industri trading. Kami juga berusaha menuju transformasi ambisi nasabah menjadi sukses dalam mengelola modal trading mereka," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Diakui edukasi yang diajarkan nantinya mampu menganalisis pergerakan pasar/market trading secara menyeluruh dengan profit konsisten lewat layanan terbaik. Salah satu kelebihannya adalah robot yang canggih antimargin call, sehingga dapat meminimalisasikan risiko dan mendapatkan hasil yang konsisten.

Saat ini DNA Pro Akademi telah membuka kantornya secara resmi yang berlokasi di NEO SOHO Capital, lantai 37 unit 3703 Jalan S Parman, Jakarta Barat. Motto yang dimiliki adalah “Trade confidence with us, because confindence is capital”.

Menurut Daniel langkah-langkah stimulus besar yang diambil untuk melindungi ekonomi global dari guncangan akibat pandemi Covid-19, menyebabkan pemerintah mengalami peningkatan utang dalam jumlah besar guna melewati krisis ini.

"Gold tidak membayar bunga, kini bersaing dengan instrumen berbunga. Gold menjadi tempat berlindung yang aman (safe haven). Kini kesempatan bagi Anda untuk mulai menuai keuntungan. Manfaatkanlah dana Anda bekerja sendiri hasilkan ribuan dolar untuk bertransaksi gold digital asset safe haven," ungkap dia.

Jadi nasabah bisa menggunakan kesempatan ini dengan menggunakan robot DNA Pro Autopilot Trading yang dapat secara konsisten.

