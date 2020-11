IUIGA Resmikan Gerai Kedua di ASHTA District 8

Sabtu, 28 November 2020 | 19:29 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com – Melihat respons yang sangat positif akan gerai pertama dan menjawab permintaan para konsumen, IUIGA meresmikan gerai kedua di ASHTA District 8.

Permintaan pembukaan gerai kedua IUIGA juga datang dari konsumen di berbagai daerah. IUIGA akhirnya memilih untuk membuka gerai keduanya di Jakarta Selatan. Alasannya karena lokasi yang strategis dan menjawab permintaan konsumen terkait lokasi yang mudah didatangi serta berada di pusat bisnis dan perbelanjaan.

“IUIGA selalu mendengarkan dan berusaha untuk memenuhi kepuasan konsumen. Kami sudah menyeleksi beberapa lokasi untuk gerai kedua kami dan yang paling sesuai adalah ASHTA District 8. Selain lokasinya di pusat Jakarta Selatan, kami juga mendapat lokasi yang sangat bagus yaitu di depan Garden Lobby,” ujar Managing Director IUIGA Indonesia, William Firman, Jumat (27/11/2020).

ASHTA District 8 baru diresmikan 11 November 2020, dengan mengusung konsep Embrace The Newness. ASHTA District 8 adalah tempat untuk merayakan kehidupan, semangat, dan kreativitas para seniman, musisi, peritel, desainer, pebisnis kuliner, dan kecantikan, serta kalangan kreatif lainnya.

“Kami sangat bangga IUIGA telah memilih untuk menjadi bagian ASHTA District 8. Melihat pesatnya perkembangan IUIGA, kami yakin IUIGA mampu menjadi tenan yang dapat melengkapi kebutuhan gaya hidup pengunjung ASHTA District 8. Selain itu, jika dilihat IUIGA dan ASHTA memiliki brand identity dan pangsa pasar yang sama,” ujar Deputy GM Leasing ASRI, Jessa Setiabudi.

Dengan 742 total jenis produk yang sudah masuk ke Indonesia, IUIGA selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. Di masa pandemi ini, masyarakat cenderung lebih berani untuk mengeksplorasi minat mereka di segala bidang. Misalnya banyak masyarakat yang memilih untuk berolahraga hingga memasak dari rumah.

“Menurut saya, pilihan produk IUIGA cukup lengkap dan dengan harga terjangkau sangat cocok untuk generasi muda dan yang berjiwa muda. Desain yang minimalis dan dengan pabrikan merek-merek besar di pasaran membuat kualitas IUIGA tidak perlu diragukan. Saya melihat IUIGA menjadi solusi bagi masyarakat untuk dapat memiliki produk dengan value for money terbaik,” ujar Founder and CEO Manual Jakarta, Hadi Ismanto.

Dalam rangka pembukaan gerai keduanya, IUIGA memberikan diskon 20% tanpa minimum nominal transaksi hanya dengan membeli tiga barang dalam satu kali check out. Promo ini berlaku hingga 6 Desember 2020, dan hanya berlaku di gerai IUIGA ASHTA District 8.

“Masih mengusung konsep Retail+ dengan menggunakan self-checkout dan self-collection seperti 11 gerai yang sudah terlebih dulu ada di Singapura. Kami berharap dengan pembukaan gerai kedua kami di ASHTA District 8 dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik lagi sekaligus menjawab permintaan konsumen untuk dapat melihat dan mencoba langsung produk IUIGA,” tutup William.

Sumber:BeritaSatu.com