Hotman Paris Menangkan Lelang Popcorn Candy Rp 50 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Berawal dari tantangan chef Bobon, seorang chef terkenal Indonesia yang pernah membuat video cara memasak popcorn candy menggunakan Kopiko atau yang akrab disebut K-Pop alias Kopiko Popcorn. Dia mencoba menjawab tantangan tersebut. Dalam akunnya tersebut, dia membuat Popcorn Candy Masterpiece secara live dengan menggunakan permen Kopiko.

Untuk membuatnya menjadi The Next Level of Popcorn Candy, sang chef juga menambahkan edible gold atau emas yang bisa dikonsumsi menjadi topping Kopiko Popcorn miliknya. Dengan tambahan edible gold tersebut, Kopiko Popcorn terlihat berkilauan dan mahal.

Sukses membuat produk terbaiknya itu, dia pun mencoba melelang produk yang dibuatnya itu melalui media sosial. Tawaran ini kemudian disambut pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea yang menawar produk Popcorn Candy yang dibuatnya dengan harga Rp 50 juta.

"Awalnya yang menawar itu berada di kisaran ratusan ribu hingga akhirnya sampai belasan juta. Tapi tiba-tiba Bang Hotman Paris melakukan penawaran popcorn candy yang aku buat itu dengan harga Rp 50 juta dan sampai batas akhir waktu lelangnya gak ada yang berani lebih tinggi. Akhirnya Bang Hotman lah yang menang," ungkap chef ini.

Sementara itu, Hotman Paris Hutapea yang membeli popcorn candy yang dibuat chef ini mengaku mau membeli produk yang dihasilkannya itu lantaran melihat kreativitas tinggi yang dihasilkan sebagai karya seni yang patut dihargai setinggi itu.

"Popcorn dan karya seni jadi satu, sebuah masterpiece. Sebuah harga kecil untuk nilai kreativitas yang tak ternilai, makanya Hotman harus punya berapapun harganya dan rasanya sesuai dengan levelnya chef (ya Hotman menang lelang popcorn seharga Rp 50 juta!! Enak banget pertama popcorn)," tulis pengacara nyentrik itu dalam akun media sosialnya sambil memamerkan popcorn candy tersebut.

