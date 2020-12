Meiva Luncurkan Single Terbaru Bertajuk I'll Be There

Minggu, 6 Desember 2020 | 20:31 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Dunia musik Indonesia kembali diwarnai satu lagi penyanyi berbakat, yaitu Meiva yang sempat menghilang dari dunia hiburan Tanah Air. Walau dalam dunia seni Meiva termasuk bukanlah orang baru, ia sudah jalani profesi ini sejak lama mulai dari model, sinetron, hingga dunia tarik suara yang dilakoninya,

Cewek jebolan Elfa's Singer kelahiran Jakarta, 27 Agustus ini, rupanya sudah sejak lama menekuni dunia tarik suara. Di pengujung tahun 2020 ini Mantan None Jakarta Barat 1998 , dan None Favorit untuk tingkat DKI ini 1998 ini ingin mengulangi kemampuannya di industri musik Indonesia bergenre pop alternatif di tengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19 dengan merilis single berjudul I'll Be There.

"Lagu ini menceritakan cinta atau kasih sayang, bisa untuk pasangan kekasih, suami istri, bahkan orangtua kepada anaknya, bahwa kamu tidak sendiri tetapi ada seseorang yang akan selalu ada untukmu yaitu keluargamu. Pertama kali mendengar lagu ini, aku suka banget. Saya bersyukur, lagu dengan aransemen musik yang oke banget ini dipercayakan untuk aku nyanyikan. Mudah-mudahan singgah di hati yang mendengarnya," ucap Mevia dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).

Ditambahkannya, untuk aransemen musik, dirinya banyak dibantu oleh musisi berbakat, yaitu gitar oleh Ifan, Ade Jansen yang memegang keyboard, drum oleh Darwin, dan aransemen oleh Antomemo, serta mixing dan mastering oleh Ifan.

"Aransemen yang apik yang sedikit riang, musik diramu dengan melodi-melodi yang indah dengan dipadukan permainan gitar yang melodius, ditambah dengan vokal ku yang memiliki warna khas yang lembut dan penuh penghayatan di lagu ini, aku pikir cukup untuk membuat pendengar llagu ini akan suka mendengarkannya. Apalagi bagi mereka yang pernah mengalami pengalaman yang sama," tambahnya.

Di bawah naungan Mamida Studio Records, Meiva sendiri berharap musik yang ditawarkannya akan bisa membuat penggemar musik di Tanah Air terobati dengan suara merdunya. "Semoga musik yang aku tawarkan akan bisa diterima pencinta musik di Tanah Air," tandasnya.

