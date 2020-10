Tren Kasus Aktif dan Kematian Covid-19 Turun Sebulan Terakhir

Jumat, 30 Oktober 2020 | 21:27 WIB

Oleh : Dina Manafe / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala BNPB juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan tren kasus aktif, sembuh maupun kematian Covid-19 menunjukkan kemajuan cukup signifikan dalam satu bulan terakhir.

Angka kasus aktif, misalnya, pada 27 September lalu sebesar 22,5%, bahkan sebelumnya lagi 23,1% dan lebih tinggi dari kasus global. Namun setelah itu ada tren penurunan hingga di angka 14,99% pada 29 Oktober atau turun sebesar 7,51%.

Menurut Doni, penurunan kasus aktif ini adalah sebuah kemajuan di tengah sejumlah negara yang kini justru terjadi peningkatan. Bahkan beberapa negara Eropa sudah masuk gelombang kedua dan sebagian kembali menerapkan lockdown. Demikian pula angka kematian mengalami penurunan dari 3,8% menjadi 3,39%.

Sementara itu, angka kesembuhan pun meningkat cukup tinggi. Angka kesembuhan pun cukup tinggi. Sebelumnya berada di bawah angka global, tetapi sekarang sudah di atasnya. Per 27 September angka kesembuhan baru 73,8%, dan meningkat menjadi 81,61% pada 29 Oktober atau ada peningkatan 7,81%.

“Artinya sudah lebih dari 320.000 orang lebih yang sembuh. Kesembuhan ini adalah prestasi dokter dan dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya. Dokter semakin punya pengalaman, semakin cukup pengetahuan untuk merawat pasien Covid-19,” kata Doni pada Seminar Nasional ke-17 dan Hospital Expo tahun 2020 Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Jumat (30/10/2020).

Menurut Doni, dari data yang dikumpulkan Satgas, 100% penderita dengan gejala ringan pasti sembuh atau angka kematian nol. Tetapi ketika gejalanya sedang angka kematian menjadi 2,6%.

Ketika meningkat lagi ke gejala berat maka angka kematian bisa capai 6%-7%, dan begitu masuk krisis angka kematian lebih besar lagi 67%. Oleh karena itu, menurut Doni, Presiden Jokowi minta para menteri dan Satgas untuk mendukung seluruh RS Covid-19 agar ketersediaan obat-obatan memadai.

Doni juga mengatakan, jumlah spesimen yang diperiksa pada minggu kedua dan ketiga Oktober ini sudah mencapai angka 45.000 per hari. Secara nasional persentase pemeriksaan spesimen sudah mencapai angka 82,51% dari target WHO. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia 267 juta jiwa, maka target WHO adalah dilakukannya pemeriksaan PCR kepada 267.000 orang per minggu.

Satgas akan membantu beberapa rumah sakit di daerah untuk menambah ruang perawatan terutama ICU. Ini untuk mengantisipasi risiko lonjakan kasus pasca-libur cukup lama, yaitu lima hari sejak 28 Oktober sampai 1 November. Pengalaman periode libur panjang berturut-turut sebelumnya mengakibatkan kasus meningkat. Libur HUT Kemerdekaan RI misalnya terjadi peningkatan kasus harian rata-rata 2.500 bahkan pernah mencapai 4.500 dari sebelum itu hanya sekitar 2.000.

Menurut Doni, tingkat hunian rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR) menurun. Di Jakarta khususnya, BOR sebelum 9 September adalah 83%. Jumlah ini menurun di hari ini hanya 60%.

Ini terjadi bukan semata karena pasien berkurang, tetapi rumah sakit menambah kapasitas. Jumlah tempat tidur ICU sebelum 9 September adalah 500, tetapi sekarang telah mencapai sekitar 760 yang tersedia di wilayah DKI Jakarta.

