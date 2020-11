Ketua MPR Dorong Pemerintah Penuhi Standar WHO soal Pemeriksaan Spesimen Covid-19

Minggu, 22 November 2020 | 16:04 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar Pemerintah segera bertindak cepat agar bisa memenuhi standar pemeriksaan spesimen Covid-19 yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19 di Tanah Air masih belum memenuhi standar dunia. WHO mematok standar pemeriksaan ideal, yakni 1 tes per 1.000 populasi per pekan. Sehingga, dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, angka tes ideal di Indonesia adalah 267.000 pemeriksaan per pekan.

"Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 seharusnya dapat memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan WHO ini. Mohon mengevaluasi keseluruhan kapasitas pemeriksaan spesimen Covid-19 di setiap daerah di Indonesia," kata Bamsoet, Minggu (22/11/2020).

Dia juga mendorong pemda menambah jumlah mobil laboratorium yang dapat membantu memeriksa spesimen dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Di samping itu, juga menambah petugas laboratorium atau sif. Khususnya saat tanggal merah atau hari libur.

"Tentu harus diiringi dengan pemberian insentif bagi para petugas, sebagai salah satu upaya pemerintah mengapresiasi pengorbanan yang dilakukan oleh para petugas," ujarnya.

Baginya, masifnya pelacakan kontak serta mengagresifkan uji spesimen, diharapkan dengan semakin banyaknya kasus yang tertangani. Maka ini dapat segera memutus rantai penyebaran Covid-19.

Vaksin

Bamsoet juga bicara soal vaksin Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan tersedia untuk masyarakat. Sementara wabah penyakit masih terus meningkat.

Baginya, Kemkes sebaiknya segera memberikan kepastian tentang vaksin Covid-19 yang masih dalam tahap uji klinis untuk digunakan kepada masyarakat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan opini yang negatif.

Pemerintah juga segera menyosialisasikan kepada rumah sakit, puskesmas, dan tempat pelayanan masyarakat terkait bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai Covid-19, protokol kesehatan, dan manfaat vaksin Covid-19. Sehingga simulasi pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan kepada masyarakat.

"Kami mengingatkan kepada masyarakat bahwa vaksin tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, karena vaksin hanya berperan sebagai pencegah dari paparan virus corona," pungkasnya.

Sumber:BeritaSatu.com