Zebra Cross Jalan Kober Akan Ditutup, Warga Diarahkan Naik JPO Selamat Datang

Senin, 2 November 2020 | 19:41 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / JAS

Depok, Beritasatu.com - Dinas Perhubungan Kota Depok memastikan akan menutup zebra cross di Jalan Kober yang biasa digunakan warga untuk menyebrang di Jalan Raya Margonda. Nantinya warga akan diarahkan untuk menyeberang jalan dengan menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di depan Apartemen Evencio atau biasa disebut JPO Selamat Datang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian untuk menutup zebra cross yang berlokasi di Jalan Kober. Dadang juga menegaskan, Dishub tidak akan menerapkan pelican crossing di lokasi tersebut.

"Dari Jalan Kober ke JPO Selamat Datang ini tidak jauh. Tidak sampai 200 meter. Tidak ada salahnya berjalan sedikit ke sana kemudian menyeberang dengan menggunakan JPO. Tentunya menyebrang di JPO lebih aman dan selamat," kata Dadang saat dihubungi, Senin (2/11/2020) di Depok, Jawa Barat.

Diungkapkan Dadang, penerapan atau pemasangan pelican crossing di lokasi zebra cross tersebut tidak bisa sembarangan karena harus melalui berbagai faktor yang harus dikaji. Seperti berapa panjang antrean kendaraan yang diakibatkan adanya orang-orang yang menyebrang, berapa banyak arus kendaraan yang melintas dan sebagainya.

"Semua faktor harus terakomodasi. Tidak bisa sembarangan pasang begitu saja. Kami tidak hanya memperhatikan kepentingan para pengguna jalan tapi juga para pengguna kendaraan agar semua kepentingannya bisa terakomodasi," tutur Dadang.

Lebih lanjut dipaparkan Dadang, terdapat tiga segmen jalan di ruas Jalan Raya Margonda. Segmen Satu dari Tugu Jam Siliwangi hingga Simpang Ramanda yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Depok.

Sedangkan Segmen Dua dimulai dari Simpang Ramanda hingga Simpang Juanda yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Kemudian Segmen Tiga dimulai dari Simpang Juanda hingga Jalan Akses UI/ fly over UI yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Depok.

Sejauh ini di ruas Segmen Tiga, kata Dadang, telah terdapat empat JPO yakni di depan Depok Town Square dan Margocity, di depan Universitas Gunadarma, di depan Apartemen Margonda Residence, dan Restoran Mang Kabayan serta di depan Apartemen Evencio atau biasa disebut JPO Selamat Datang karena berlokasi di titik awal masuk Kota Depok dari arah Jakarta.

Dadang menuturkan, hanya di Segmen Dua yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang belum memiliki JPO. "Pembangunan JPO itu kendalanya adalah pada pengadaan lahan untuk pijakan kaki JPO nya. Ini yang sangat sulit," ungkapnya.

"Untuk ruas Segmen Dua ini pihak Depok Mall sudah bersedia lahannya digunakan untuk JPO, namun pada bagian timurnya sampai hari ini belum mau untuk mengalokasikan lahannya untuk pijakan JPO. Di lokasi itu saat ini kami pasang zebra cross untuk memudahkan warga yang menyebrang," papar Dadang.

Sedangkan untuk ruas Segmen Satu telah memiliki satu JPO tepatnya berada di depan Balai Kota Depok dan Bank BJB.

Dadang menuturkan, butuh edukasi yang tepat kepada warga agar bersedia untuk beralih menggunakan JPO, apalagi jika letaknya tidak jauh dari lokasi zebra cross.

Terkait sorotan terhadap zebra cross di Jalan Kober yang dinilai perlu dipasangi pelican cross sebagaimana dikritisi oleh Husnul Khotimah,alumni Universitas Indonesia yang memenangi lomba foto Better My City yang diselenggarakan oleh Cities Development Initiative for Asia (CDIA), Dadang menilai hal tersebut sah saja dilakukan apalagi alumni UI tersebut tengah mengikuti lomba foto.

"Silakan saja. Tidak apa-apa karena dia juga sedang mengikuti lomba foto, ya. Mari kita bersama-sama melakukan evaluasi. Ingat bahwa di dekat zebra cross itu ada JPO. Untuk sampai kesana, jalannya tidak lebih dari 200 meter. Jadi akan lebih aman menggunakan JPO," tutur Dadang.

Menurut Dadang, masih banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan zebra cross lantaran ingin cepat dan tidak harus naik ke atas jembatan. Padahal menyebrang jalan di JPO jauh lebih aman, selamat, dan nyaman bagi masyarakat.

"Kami juga tak putus untuk mengedukasi warga Depok untuk menggunakan JPO. Semua berproses. Semoga kesadaran warga untuk memanfaatkan JPO menjadi semakin baik," pungkas Dadang.

