6 Jam Diperiksa soal Video Syur, Ini Kata Gisel

Selasa, 17 November 2020 | 21:53 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Gisella Anastasia atau Gisel akhirnya selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur yang mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan yang berlangsung enam jam itu, Gisel mengaku sebagai warga negara yang baik siap mengikuti prosedur yang berlaku.

"Kita ikuti saja prosedurnya sebagai warga negara yang baik. (Kalau diperiksa lagi) datang pasti, Kita ikuti saja yah. Oke, thank you, thank you," ungkap Gisel usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Gisel sendiri memang sejak awal kedatangannya sudah menghindar dari adangan wartawan yang menunggunya. Penyanyi hasil dari kontes pencarian bakat di televisi ini beralasan takut terpapar Covid-19.

"Aduh.. Covid, Covid, Covid. Aku nggak bawa face shield sayang. Permisi ya. Maaf banget maaf, maaf, maaf sayang. Nggak berani buka mata, Covid. Yang pasti terganggu banget dan doain saja lancar semua," lanjut Gisel sambil menutup matanya dan berusaha menghindari wartawan.

Sementara itu ditemui terpisah, Kabid Humas, Kombes Pol Yusri Yunus mengaku penyidik akan lebih mengembangkan kasus video syur yang diketahui mirip Gisel tersebut. Bahkan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus yang menjerat mantan istri Gading Marten itu.

"Pemeriksaan masih berlangsung nanti kita tunggu hasilnya seperti apa dari pemeriksaan tersebut. Apakah berkembang nanti kepada yang lain. Apakah kemungkinan masih ada penetapan tersangka yang lain," ujar Yusri.

"Dan untuk video tersebut, kita juga sudah panggil dan mintai keterangan saksi ahli bidang IT. Dan kita juga tengah mem-profiling teman-teman dekat GA, nanti biar teman-teman Subdit Siber Polda Metro Jaya yang akan menerangkan lebih lanjut. Ada kemungkinan besar akan ada tersangka baru. Kita tunggu saja," tandas-nya.

Sumber:BeritaSatu.com