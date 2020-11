UI Terbaik di Indonesia Versi US News & World Report

Rabu, 4 November 2020 | 18:01 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / JAS

Depok, Beritasatu.com - Universitas Indonesia (UI) kembali direkognisi oleh lembaga pemeringkatan dunia. Kali ini, untuk pertama kalinya, perguruan tinggi asal Indonesia berhasil masuk ke dalam daftar Best Global University Ranking versi US News & World Report.

Lembaga ini adalah sebuah perusahaan media berpusat di Washington, DC. Pada daftar peringkat tersebut, UI berhasil menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia, atau berada di peringkat ke-831 di dunia, dan peringkat ke-192 di Asia.

Pemeringkatan edisi ketujuh yang dirilis pada 20 Oktober 2020 ini dilakukan terhadap 1.500 perguruan tinggi terbaik di dunia, yang tersebar di 86 negara.

Salah satu fakultas di UI, yaitu Fakultas Kedokteran (FKUI) juga berhasil masuk ke dalam deretan Best Global Universities for Clinical Medicine, dengan perolehan peringkat ke-390 dunia.

US News & World Report menentukan pemeringkatan tersebut melalui 13 indikator, yaitu: reputasi riset tingkat global, reputasi riset tingkat regional, publikasi ilmiah, buku, konferensi, dampak sitasi, total sitasi, jumlah dan persentase publikasi yang termasuk ke dalam 10% paling banyak dikutip, kolaborasi internasional, serta jumlah dan persentase makalah yang termasuk dalam 1% teratas yang paling banyak dikutip pada bidangnya masing-masing.

Dari keseluruhan parameter tersebut, UI paling unggul pada indikator konferensi, kolaborasi internasional, dan reputasi riset regional.

Rektor UI Ari Kuncoro menuturkan bahwa UI merasa bangga dapat secara konsisten masuk dan direkognisi oleh berbagai lembaga pemeringkatan bergengsi dunia.

"Capaian ini bukan hanya milik UI semata, melainkan juga prestasi bagi pendidikan tinggi nasional. Dengan masuknya nama UI ke dalam daftar peringkat, maka akan membuka peluang luas untuk dikenal dan dilihat pada panggung pendidikan global," kata Ari di Depok, Jawa Barat, Rabu (4/11/2020).

Lebih lanjut dikatakan Ari, UI tengah melebarkan sayapnya untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dunia, serta dengan pemerintah maupun industri.

"Di tengah disrupsi akibat pandemi Covid-19, maka kolaborasi dan kerja sama menjadi kunci. Peringkat bukanlah tujuan utama, melainkan menyadari dan memenuhi indikator yang dalam pemeringkatan tersebut yang menjadi pemicu sivitas akademika UI untuk berlari," papar Ari.

Tiga peringkat teratas universitas terbaik di dunia menurut US News & World Report adalah Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, dan Stanford University. Di Asia, tiga peringkat teratas adalah Tsinghua University China, National University of Singapore, dan Nanyang Technological University.

Sumber:BeritaSatu.com