British Council Kembali Luncurkan GREAT Scholarship 2021

Jakarta, Beritasatu.com - British Council kembali meluncurkan GREAT Scholarships 2021. Program tersebut merupakan beasiswa minimal 10.000 poundsterling dari pendanaan sekolah untuk para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi pada tingkat pascasarjana di Inggris.

Pada tahun ini, terdapat 12 universitas Inggris bekerja sama dengan British Council untuk menawarkan kesempatan beasiswa melalui skema GREAT Scholarships 2021 – Indonesia. Universitas tersebut adalah University of Greenwich, University of York, University of Ulster, University of Teesside, University of Stirling, Sheffield Hallam University, Royal Agricultural University, Royal Academy of Music, University of Reading, Imperial College London, University of Bristol, dan University of Cambridge.

GREAT Scholarships merupakan skema beasiswa yang didanai oleh GREAT Britain Campaign pemerintah Inggris, British Council dan lembaga pendidikan tinggi Inggris yang berpartisipasi. Skema ini ditujukan bagi calon mahasiswa pascasarjana dari sejumlah negara terpilih yang akan mendaftar ke universitas-universitas di Inggris pada akhir pertengahan tahun 2021.

Pendaftar yang berminat dapat mengajukan GREAT Scholarships untuk berbagai program studi, di antaranya termasuk bisnis, seni dan desain, ilmu komputer, hukum, teknik, ilmu lingkungan, sejarah, sastra, dan masih banyak lagi.

Pelajar Indonesia yang ingin mengajukan beasiswa diharuskan sudah memperoleh tawaran resmi dari salah satu dari 12 universitas yang berpartisipasi dan harus memenuhi semua persyaratan pendaftaran untuk program studi yang dipilih seperti yang dinyatakan oleh universitas masing-masing.

Batas waktu untuk mengajukan GREAT Scholarships beragam sesuai dengan masing-masing institusi. Untuk detail mengenai batas waktu masing-masing institusi, pelajar dapat mengunjungi halaman resmi institusi.

Country Director British Council Indonesia, Hugh Moffatt, mengatakan keputusan untuk pindah ke negara lain untuk menempuh studi di universitas membawa tantangan tersendiri bagi mahasiswa internasional selama pandemi Covid-19. Namun hal ini juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyambut perubahan dan menemukan cara-cara pembelajaran baru.

Universitas-universitas kelas dunia di Inggris tetap terbuka untuk siswa internasional dan akan terus melakukan proses penerimaan mahasiswa, meskipun proses penerimaan, pendaftaran, dan metode pengajaran mungkin akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Wilayah Asia Timur, termasuk Indonesia, tetap merupakan kawasan prioritas untuk Inggris bagi mahasiswa pascasarjana," ungkap Moffat di sela peluncuran virtual, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya, Inggris menarik lebih dari 3.000 pelajar Indonesia setiap tahun dan memahami serta menghargai keberagaman dan kontribusi akademis yang dibawa oleh para pelajar Indonesia. GREAT Scholarships mendukung pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi mereka di beberapa institusi-institusi terkemuka di Inggris, untuk mengubah masa depan dan karier mereka.

Dalam menanggapi situasi saat ini, sektor pendidikan tinggi Inggris telah berupaya dengan sangat maksimal untuk memastikan bahwa kesehatan fisik dan mental para siswa internasional diperhatikan dengan baik dan disaat yang bersamaan, sektor pendidikan di Inggris terus memberikan pendidikan berkualitas tinggi.

"Saya ingin mendorong pelajar-pelajar Indonesia untuk mendaftar GREAT Scholarships dan merasakan kesempatan berharga untuk menempuh studi di salah satu negara paling dinamis dan multikultural di dunia,” lanjut Moffatt.

Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan Inggris berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, yang dapat menyatukan generasi muda. Skema GREAT Scholarships akan membantu pelajar terbaik Indonesia untuk melanjutkan studi pascasarjana kelas dunia di Inggris.

"Pendidikan Inggris akan membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan keunggulan akademik terkini untuk menjadi pemimpin di bidangnya masing-masing dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia," tutupnya.

