Indonesia Pimpin Acara Khusus Forum Ekonomi Dunia

Senin, 23 November 2020 | 19:47 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia terpilih menjadi salah satu fokus dialog dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) untuk membahas upaya penanganan pandemi Covid-19. Indonesia akan memimpin acara bertajuk "WEF Special Virtual on Indonesia: Indonesia’s Priority on Health and Economic Recovery" yang digelar secara tertutup.

Dalam acara itu, pemerintah akan menjelaskan komitmen Indonesia dalam penanganan pandemi yang diseimbangkan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, salah satunya penerapan Omnibus Law atau Undang-undang Cipta Kerja.

“Pada 25 November 2020, Indonesia akan bekerja sama dengan WEF untuk mengadakan kegiatan 'WEF Special Virtual on Indonesia: Indonesia’s Priority on Health and Economic Recovery',” kata Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam paparan pers virtual di Jakarta, Senin (23/11/2020).

Mahendra menjelaskan forum itu adalah bagian dari rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF untuk mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu sesi dialog strategis.

Menurut Wamenlu, pemilihan negara mitra pelaksanaan Country Strategic Dialogue berdasarkan pada negara yang sesuai dengan tema besar yang diangkat WEF. Pada 2020, terutama di tengah pandemi, WEF mengangkat tema dialog The Great Reset.

“Ada empat negara yang telah dipilih WEF untuk mengadakan Country Strategy Dialogue dengan tema The Great Reset secara khusus, yaitu Jepang, Tiongkok, Pakistan, dan Indonesia,” kata Mahendra.

Dia menambahkan tema The Great Reset mengulas tantangan dan peluang suatu negara di tengah perubahan geopolitik global, terutama karena pandemi dan strategi yang diperlukan untuk mengarahkan ekonomi nasional dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

“Pemilihan Indonesia sebagai Country Strategy Dialogue WEF bukan tanpa alasan. Indonesia dianggap mampu menyeimbangkan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi nasional,” kata Mahendra.

Dia menjelaskan forum dialog tersebut akan terbagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi khusus dengan Presiden Joko Widodo dan sesi diskusi panel dengan menko perekonomian, menko kemaritiman dan investasi, serta menteri luar negeri. Pada kedua sesi, para petinggi perusahaan global akan berkesempatan melakukan dialog interaktif dengan Presiden Jokowi dan para menteri.

Mahendra mengatakan forum itu akan melibatkan 43 perusahaan global yang bergerak pada sektor finansial, infrastruktur, industri strategis, farmasi, jasa kesehatan, teknologi informasi komunikasi (TIK) dan digital, manufaktur, downstream minerals production, serta energi hijau dan terbarukan.

“Pelaksanaan forum ini merupakan sarana yang tepat untuk meyakinkan para petinggi atau CEO perusahaan global agar berinvestasi dan mengembangkan bisnis di Indonesia,” lanjut Mahendra.

Menurutnya, dengan melihat progres pengembangan vaksin dunia yang positif, Indonesia optimistis bisa cepat pulih dari pandemi sambil mencapai bounce back ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan sekitar 5%.

Sumber:BeritaSatu.com