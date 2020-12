MICE dan Event Bisnis Terbukti Jadi “Pertolongan Pertama” Pariwisata Indonesia

Minggu, 6 Desember 2020 | 23:37 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Co Founder Indonesia International MICE Expo Panca R Sarungu saat berbicara dalam 2nd Indonesia International MICE Expo 2020 yang diselenggarakan secara virtual untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi tahun ini menyebabkan kerugian sekitar Rp 7 triliun rupiah bagi industri pariwisata Indonesia khususnya penyelenggaraan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Namun demikian dalam dua bulan terakhir perlahan tapi pasti ada harapan baru utamanya berkat aktivitas kementerian dan pemerintah daerah melakukan kegiatan penyerapan anggaran di hotel.

Industri MICE dan perjalanan wisata terbukti menjadi pertolongan pertama (first aid) yang berkontribusi menuju pemulihan pariwisata dan pemulihan ekonomi khususnya triwulan terakhir.

Minggu ini sebuah perhelatan pertemuan bisnis berbasis virtual bertajuk "2nd Indonesia International MICE Expo 2020" pada 1-3 Desember berhasil digelar dengan mempertemukan seller dan buyer pada sesi bisnis One on One menggunakan platform Jublia Business Matching menghasilkan 570 pertukaran informasi dan 146 pertemuan bisnis langsung selama 3 hari.

Hal tersebut yang menumbuhkan optimisme pariwisata bisa kembali bangkit. Hal itu diungkapkan Rizki Handayani Mustafa, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaran Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi salam keterangan persnya, Minggu (6/12/2020).

"Kami tetap menghimbau terjadinya pertemuan walau dalam jumlah terbatas agar industri ini tetap berjalan dan kita terbiasa dalam protokol baru, kami juga berharap dinas pariwisata daerah bekerjasama erat dengan otoritas setempat yang memberikan izin penyelenggaraan acara sesuai protokol kesehatan dalam hal pembatasan jumlah peserta dan dilakukan secara hybrid yaitu online dan offline," ungkap Rizki.

Ditambahkannya, penyelenggaraan MICE kembali bergerak seiring dengan kepercayaan daripada masyarakat khususnya dalam mengunaka fasilitas MICE termasuk dihotel yang mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat khususnya dukungan Kemparekraf dengan pemberian sertifikasi CHSE (Cleanliness Health Safety and Environment Friendly) secara gratis.

"Kita terus dorong agar bisa diupayakan secepatnya agar wisatawan juga percaya bahwa kondisi Indonesia sudah siap menerima wisatawan untuk berlibur," lanjutnya.

Sementara itu, Co Founder IIME, Panca R Sarungu menyampaikan sistem Business Matching Jublia yang digunakan IIME 2020 mirip bahkan lebih baik dari dengan yang digunakan oleh beberapa kegiatan Virtual Internasional seperti ITB Asia Singapura dan WTM Inggris baru-baru ini. Sistem ini memungkinkan pertemuan bisnis tatap muka dan fitur lanjutan lainnya, tantangan utamanya adalah membiasakan normal baru dalam diskusi secara online dengan orang baru dan beberapa hal teknis yang kedepan akan terus disempurnakan.

"Terdapat 57 perusahaan penyedia jasa MICE di Indonesia sebagai seller dan 60 buyers dari domestik dan internasional bersemangat untuk mendiskusikan rencana bisnis di tahun 2021, ada harapan dari testimoni yang diberikan dari seller dan buyer pada perhelatan 3 hari ini. Meski dalam masa pandemi terjadi peningkatan 15% dari event pertama." lanjutnya.

Perhelatan IIME adalah hasil kerja sama dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta didukung oleh Asosiasi Pariwisata di Indonesia diantaranya GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), MASATA (Masyarakat Sadar Wisata), dan IHGMA (Indonesian Hotel General Manager Association).

IIME diorganisasikan bersama oleh para pelaku usaha di industri MICE yang terdiri dari AlcorMICE sebagai perusahaan yang membawahi beberapa unit usaha, salah satunya di bidang venue. Selanjutnya, RajaMICE yang merupakan perusahaan di bidang professional conference organizer, dan TripEvent sebagai perusahaan yang mengelola trip and event management company.

