Ajak Masyarakat Aktif Bergerak dan Berolahraga, Salonpas Gelar Sport Virtual Ride 2020

Rabu, 4 November 2020 | 22:33 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam bersepeda, Salonpas menggelar Salonpas Sport Virtual Ride 2020.

Kegiatan ini digelar untuk memacu semangat para penggemar sepeda dalam mencoba kemampuannya melalui bersepeda dengan total jarak 100 km yang unik dan penuh keseruan. Namun kegiatan ini digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19.

Konsep pelaksanaan Salonpas Sport Virtual Ride 2020 tetap dikemas untuk menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh melalui bersepeda, juga untuk menghindari bersepeda dengan berkelompok. Melalui acara virtual ride, peserta tetap dapat bersepeda dengan mematuhi protokol kesehatan.

Acara Salonpas Virtual Ride 2020 yang bertemakan “Challenge Yourself to Keep Moving” ini akan dilaksanakan selama 17 hari, mulai dari 20 November – 6 Desember 2020, didukung oleh platform VRace dari SportHeroes. Peserta dapat mulai bersepeda dengan jarak total 100 km dalam jangka waktu tersebut di manapun, baik di dalam maupun di luar Indonesia.

“Melalui event ini, Salonpas tak hanya menggelar acara bersepeda, tapi juga sekaligus memberi edukasi bahwa olahraga itu tidak boleh memaksakan diri. Harus melakukan pemanasan, dan selalu tahu kapan harus istirahat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan,"kata Product Manager Salonpas Sport Indonesia, Desy Setiarini.

"Kami harap event ini juga bisa menjadi inspirasi untuk para pesepeda baru, bahwa bersepeda 100 km bukan hal yang tak mungkin dijalani, asal dilakukan dengan benar,” dia menambahkan.

Peserta Salonpas Sport Virtual Ride wajib menyelesaikan bersepeda dengan jarak 100 km sesuai dengan kategori yang telah dipilih untuk bisa mendapatkan Finisher Medals. Namun, kategorinya beragam. Dapat dipilih dan disesuaikan dengan kemampuan serta batasan masing-masing peserta.

Ada kategori Fun, yang mengharuskan peserta menyelesaikan perjalanan berjarak 100 km dalam 9 aktivitas bersepeda (8 kali bersepeda 10 km, dan 1 kali bersepeda 20 km). Lalu kategori Move, untuk perjalanan berjarak 100 km dalam 6 aktivitas bersepeda (5 kali bersepeda 15 km, dan 1 kali bersepeda 25 km). Kategori terakhir adalah Unstoppable, jarak total 100 km yang ditempuh dalam 2 kali bersepeda 30 km dan sekali bersepeda dalam jarak 40 km.

Dan bagi peserta yang akan melakukannya di dalam rumah, mereka dapat menggunakan smart trainer yang terhubung dengan beragam aplikasi olahraga seperti Garmin, Suunto, Polar, RunKeeper, MapMyRun, Ride, Walk maupun UnderArmour.

Dari sisi kesehatan olahraga, konsep multi kategori dalam kegiatan bersepeda ini memang sudah sangat tepat. Terlebih ketika para pesertanya terbuka dari berbagai usia dan kemampuan.

“Intinya, kenali kemampuan diri. Tak kenal diri sendiri itu pangkal cedera. Langkah pertama inilah yang dapat dilakukan para peserta Salonpas Sport Virtual Ride dalam pemilihan kategori riding. Pilihlah kategori yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lupa, set up sepeda yang baik,” papar Sophia Hage, yang terkenal sebagai dokter kesehatan olahraga.

Vidi Aldiano, penyanyi papan atas negeri ini yang mulai aktif bersepeda pun angkat suara tentang ketertarikannya terhadap event ini. “Dalam bersepeda, aku termasuk newbie ya. Cuma karena aku rutin bersepeda, skill dan staminaku lama-lama terlatih juga. Untuk teman-teman yang memang ingin bersepeda, yang penting itu sering-seringlah latihan. Lalu sering-sering juga ikut event seperti ini, buat mengukur kemampuan aja. Yang penting tujuannya sehat, terus bisa dapat medali!” ujarnya penuh semangat.

Event ini akan berlangsung selama 17 hari, mulai dari 20 November – 6 Desember 2020, dengan dukungan platform VRace dari SportHeroes. Pendaftaran akan ditutup pada 6 November 2020.

Peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini, dapat melakukan pendaftaran di https://salonpasletsmove.com/virtual-ride dengan biaya Rp 250.000,00. Calon peserta hanya dapat mendaftarkan untuk satu (1) akun peserta dan hanya satu (1) email yang dapat digunakan untuk membuat akun tersebut.

Untuk mengetahui lebih detail tentang pelaksanaan Salonpas Sport Virtual Ride 2020, silakan kunjungi: https://salonpasletsmove.com/virtual-ride/

Sumber:BeritaSatu.com