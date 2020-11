Lifter Putri Indonesia Duduki Peringkat Keenam Dunia

Kamis, 12 November 2020 | 15:49 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Lifter putri Indonesia, Najla Khoirunnisa yang tampil di kelas 45 kg grup A pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi Remaja Virtual di Peru, harus puas berada di peringkat keenam.

Tampil pada Kamis (12/11) pukul 03.00 WIB pagi hari Najla Khoirunnisa bersaing ketat dengan 8 lifter lainnya yang menjadi peserta di kelas itu.

Najla yang berasal dari Kabupaten Bekasi itu, mengangkat beban seberat 59 kg untuk snatch dan 73 untuk clean and jerk dengan total angkatan seberat 132 kg.

Dalam aksinya itu, Najla hanya gagal di angkatan kedua clean and jerk dengan angkatan 73 kg. Namun, pada angkatan ketiga ia berhasil mengangkat beban itu.

"Saya agak terburu-buru mengangkatnya. Jadi kurang tenang, sehingga ketika akan melakukan jerk jadi goyah," ungkapnya usai pertandingan dalam keterangannya.

Najla yang baru pertama kalinya berlaga di event international itu mengaku, kegagalan ini menjadi modal baginya untuk berlatih keras lagi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi juara dunia.

"Saya masih baru dua bulan bergabung di Pelatnas. Kegagalan ini saya jadikan pengalaman berharga untuk lebih giat lagi berlatih dan tetap semangat agar tahun depan di kejuaraan yang sama prestasi saya lebih bagus lagi," tutur lifter peraih perak Popnas 2019 itu.

Lifter kelahiran Bekasi 10 Agustus 2005 itu adalah atlet binaan mantan lifter putri nasional Patmawati di Kabupaten Bekasi. Semula, ia adalah atlet taekwondo.

"Saya kemudian banting stir jadi atlet angkat besi karena tertarik ketika melihat para lifter di daerah saya berlatih. Kemudian saya memberanikan diri untuk ikut bergabung dalam latihan," ungkapnya.

Mengomentari hasil yang diraih oleh Najla, Kabid Binpres PB PABSI, Hadi Wiharja mengatakan bahwa Najla mengalami peningkatan angkatan seberat 1 kg baik untuk snatch maupun clean and jerk yang diraihnya selama berlatih. Meski ia gagal menembus target 5 besar.

Sementara itu, medali emas untuk kelas 45 kg putri diraih lifter tuan rumah Peru, Saldarriaga Yovera Anali Paola yang meraih total angkatan 139 kg terdiri dari angkatan snatch 60 kg dan clean and jerk 79 kg. Medali perak diraih lifter Filipina, Ramos Rose Jean dengan total angkatan 138 kg (snatch 63 kg dan clean and jerk 75 kg), dan perunggu diraih lifter Meksiko, Montes Coronado Naomi dengan total angkatan 136 kg (snatch 61 kg dan clean and jerk 75 kg).

Sumber:BeritaSatu.com