Tawarkan Perubahan, Komaruddin Panaskan Bursa Calon Ketum PP Pertina

Kamis, 26 November 2020 | 17:54 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Nama Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak mulai muncul memanaskan bursa calon ketua umum Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Seluruh Indonesia (PP Pertina). Ia akan bersaing dengan Irjen Pol Jhony Asadoma pada Musyawarah Nasional (Munas) Pertina di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), 17 Desember 2020 mendatang untuk sosok ketum periode 2020-2024.

Mantan Pangdam Udayana yang pernah menjabat Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Selatan (Kalsel) ini datang bukan tanpa konsep. Dia berjanji membawa perubahan untuk mengembalikan kejayaan tinju amatir Indonesia.

Komaruddin ingin meletakkan tata kelola organisasi dan pembinaan yang lebih baik dalam upaya menjawab tantangan Kempora, sehingga tinju amatir bisa menjadi andalan Indonesia saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Diakui memang butuh kerja keras untuk kembali mengangkat prestasi tinju amatir Indonesia. Namun, dirinya punya keyakinan prestasi tinju Indonesia yang sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain bisa dikejar.

"Jika saya mendapat kepercayaan dari pemilik suara untuk menjadi ketua umum PP Pertina, pertama kali saya lakukan adalah menata kembali organisasi. Kemudian, saya mengajak seluruh pengurus Pengprov Pertina untuk membuat grand design pembinaan olahraga tinju amatir Indonesia serta program peningkatan sumber daya manusia (SDM)," ungkapnya ketika dihubungi media Kamis (26/11/2020).

Sebagai contoh, mengenai tata kelola organisasi dengan menempatkan the right men and the right place. Posisi Sekjen yang merupakan motor penggerak organisasi harus diisi figur yang paham tentang organisasi dan lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

"Sekjen itu bukan hanya mengurus masalah administrasi saja tetapi punya kemampuan dalam berkomunikasi dengan Konfederasi Tinju Amatir Asia (ASBC) dan Asoasisi Tinju Amatir Internasional (AIBA). Jadi, dia bisa mendorong perwakilan Indonesia untuk bisa duduk di ASBC maupun AIBA. Kalau kita sudah punya perwakilan kan bisa memperjuangkan program-program ASBC dan AIBA bisa didapatkan untuk kemajuan tinju amatir Indonesia. Seperti program penataran pelatih maupun wasit," paparnya.

Posisi lain, kata Komaruddin Simanjuntak, Komisi Teknik (Komtek) dan Bidang Perwasitan yang harus diisi figur yang tepat.

"Komtek itu harus bisa membuat program pembinaan prestasi tinju dan meningkatkan kualitas pelatih. Begitu juga dengan Bidang Perwasitan harus bisa membuat program peningkatan kualitas wasit/juri dan melahirkan wasit/juri yang mampu bersaing di jajaran wasit Asia dan dunia. SDM wasit dan pelatih mesti ditingkatkan sehingga kita tidak perlu lagi menyalahkan penilaian wasit menjadi penyebab kekalahan petinju Indonesia," tuturnya.

"Keberadaan wasit Indonesia di jajaran Asia dan dunia itu penting. Jadi, wasit/juri dari negara lain akan berpikir ulang untuk berbuat tidak fair terhadap petinju Indonesia. Dan kita juga bangga jika ada wasit/juri Indonesia mendapat kepercayaan untuk memimpin di kejuaran Asia, Dunia maupun Olimpiade," tambahnya.

Indonesia dulu memang memiliki wasit/juri yang mengantongi sertifikat AIBA seperti Ismayana dan Pulo Pardede. Keduanya selalu mendapat kepercayaan untuk memimpin pertandingan tingkat asia maupun internasional.

Kini, Indonesia hanya memiliki Putra Arisa Pohan yang akrab dipanggil Boy Pohan yang mengantongi wasit bintang 3. Dia terpilih menjadi salah satu wasit yang akan bertugas pada Olimpiade Tokyo 2021 dan ditugaskan untuk memimpin pertandingan babak kualifikasi Olimpiade di beberapa negara.

Terobosan lain yang cukup mengejutkan yakni keinginan Komaruddin Simanjuntak untuk menambah frekuensi pertandingan di dalam negeri maupun menggelar Kejuaraan Tinju Internasional Piala Presiden secara rutin.

"Petinju berkualitas itu lahir dari kompetisi. Semakin banyak bertanding maka mereka akan semakin matang. Jadi, kita memang butuh menambah frekuensi pertandingan di dalam negeri maupun keikutsertaan dalam event-event tingkat Asia dan dunia. Soal konsepnya seperti apa nanti kita akan bicarakan jika saya terpilih," tutup dia.

