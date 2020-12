Fitur Samsung Galaxy A71 dan A51 Mudahkan Aktivitas Sehari-Hari

Senin, 7 Desember 2020 | 10:54 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Di awal tahun 2020, Samsung meluncurkan Galaxy A71 dan A51 untuk bersaing di pasar mid-end. Seperti seri A lainnya, kedua smartphone ini mengedepankan spesifikasi yang andal tanpa menguras habis isi dompet pengguna. Selain fitur kamera premium dan kapasitas RAM besar, Galaxy A71 maupun Galaxy A51 sebenarnya memiliki empat fitur yang disematkan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari pengguna.

Apa saja fiturnya? Simak daftar berikut ini.

OneUI

One UI adalah tampilan antarmuka yang tersemat pada smartphone Samsung. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan ini mengedepankan kemudahan dan kenyamanan melalui tampilan yang minimalis. Saat membuka aplikasi, One UI hanya menampilkan fitur-fitur dan info yang sekiranya dibutuhkan pengguna. One UI juga memudahkan pengguna saat harus multitasking. Pengguna bisa menelusuri web sambil melihat video dan berbicara di telepon.

Beberapa waktu lalu, Samsung telah merilis update One UI 2.5 untuk Galaxy A71 dan A51. Samsung juga akan meluncurkan update One UI 3. Namun, pengguna Galaxy A71 dan A51 baru bisa menikmati One UI 3 pada pertengahan 2021.

Isi Saldo E-Money dengan NFC

Samsung Galaxy A71 dan A51 sudah dilengkapi dengan Near-Field Communication atau NFC. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengecek maupun mengisi saldo kartu e-money. Cukup tempelkan kartu e-money di bagian belakang smartphone dan ikuti petunjuk yang tampil pada layar.

Transfer file antar smartphone juga bisa dilakukan hanya dengan menempelkan kedua smartphone. Namun, keduanya harus mendukung fitur NFC.

Lebih Aman dengan Otentikasi Biometrik

Tidak hanya kenyamanan, Samsung mengedepankan keamanan bagi para penggunanya. Otentikasi biometrik yang tersemat pada A71 dan A51 memungkinkan pengguna membuka kunci layar hanya dengan sidik jari. Metode ini tentu tak hanya lebih praktis, tetapi juga aman. Selain sidik jari, pengguna bisa menggunakan pemindai wajah. Cukup arahkan wajah pada layar untuk membuka layar yang terkunci.

Bixby Routines

Dilansir dari laman resmi Samsung, A71 dan A51 dilengkapi dengan Bixby Routines. Fitur ini memungkinkan perangkat untuk menyesuaikan dengan pola penggunaan dan rutinitas pengguna. Untuk rutinitas sebelum tidur misalnya, perangkat akan secara otomatis mengaktifkan blue light filter dan night mode. Dengan ini, pengguna bisa lebih lelap tidur setelah melewati hari yang panjang.

Saat ini, Samsung Galaxy A71 dan A51 sudah tersedia di pasaran dengan harga yang cukup ramah di kantong. Galaxy A71 dijual dengan harga Rp 5,9 juta dan A51 Rp 4,3 juta. Klik tautan berikut ini untuk informasi lebih lanjut tentang Samsung Galaxy A71 dan A51.

Sumber:BeritaSatu.com