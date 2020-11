Tugu Insurance Perusahaan Asuransi Terbaik 2020 versi Thinknovatecomm

Kamis, 12 November 2020 | 00:55 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) berhasil meraih penghargaan Perusahaan Asuransi Terbaik 2020 pada acara Indonesia Insurance Innovation Award 2020. Penghargaan ini diberikan untuk kategori Top 4 Best Financial Performance General Insurance with Assets over IDR 10 Trillion.

Diketahui, Indonesia Insurance Innovation Award 2020 diselenggarakan oleh ThinknovateComm bersama Pikiran Rakyat pada Rabu lalu (4/11/2020). Acara ini memberikan penghargaan bagi perusahaan asuransi yang memiliki kinerja terbaik pada tahun kinerja 2019 dan inovasi baru baik dalam produk maupun layanan kepada nasabahnya.

Dalam penjurian, tim riset ThinknovateComm melakukan penilaian terhadap 45 perusahaan asuransi jiwa dan 50 perusahaan asuransi kerugian berdasarkan data kinerja dan inovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2019.

Adapun metode pengumpulan data tersebut melalui desk research, media monitoring, bahkan wawancara tatap muka antara nominasi dengan dewan juri. Salah satu tolak ukur perusahaan dikatakan bertumbuh dan berkembang adalah dengan melihat dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja perusahaan tahun 2019 dengan mengelompokkan berdasarkan aset perusahaan.

Tugu Insurance mengatakan penghargaan yang diterimanya akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan layanan dan inovasi.

"Tugu Insurance menyampaikan rasa terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan yang hamper genap 39 tahun ini. Melalui apresiasi dan prestasi ini, tentunya Tugu Insurance akan berusaha untuk lebih meningkatkan layanan yang jauh #BeraniLebihBaik untuk masyarakat serta inovasi-inovasi produk dan jasa lainnya," demikian pernyataan pihak perusahaan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020).

Diketahui, Tugu Insurance menawarkan berbagai pilihan asuransi sesuai dengan kebutuhan dan biaya terjangkau yakni tdrive, tride, dan tfracture.

Sumber:BeritaSatu.com