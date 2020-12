Bank Banten Siap Bangun Perekonomian Daerah Pasca Pandemi

Selasa, 8 Desember 2020 | 19:32 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Bank Banten menggelar webinar nasional Kick Off Business Bank Banten 2021, Senin (7/12/2020). (Foto: Dok. Bank Banten)

Serang, Beritasatu.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menyatakan siap membangun perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19.

Pada Senin (7/12/2020), Bank Banten menggelar webinar nasional Kick Off Business Bank Banten 2021.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pengambil keputusan di Bank Banten khususnya dalam hal pemahaman perekonomian di tengah pandemi. Serta memberikan arah kebijakan strategis perseroan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi fungsional perseroan, mencakup upaya intermediasi dan strategi penciptaan nilai sebagai bank pembangunan daerah.

Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa meyakini dengan dukungan para pemangku kepentingan, Bank Banten bisa memberikan efek pengganda bagi perekonomian daerah.

“Dengan dukungan para pemangku kepentingan, tentunya keberadaan Bank Banten akan memberikan efek pengganda perekonomian yang luar biasa kepada segenap masyarakat Banten dengan turut memanfaatkan kurva pertumbuhan ekonomi Banten yang relatif baik bilamana dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia," kata Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (8/11/2020).

Fahmi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 2014-2019, produk domestik regional bruto (PDRB) Banten atas harga konstan tahun 2010 meningkat dengan Compounding Aggregate Growth Rate (CAGR) 5,6%. Sedangkan, PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dengan CAGR 9,2%.

Adapun PDRB menurun dalam 6 bulan di tahun 2020 akibat pandemi jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Meski demikian, PDRB Banten diperkirakan akan meningkat seiring dengan potensi membaiknya potensi masyarakat dengan adanya kebijakan new normal serta meningkatnya konsumsi pemerintah yang didukung oleh pengeluaran untuk penanganan pandemi.

Lebih lanjut, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada penanaman modal asing (PMA) di Banten meskipun sempat meningkat dalam periode 2014-2017.

Di semester I 2020, terdapat 2.178 proyek yang didanai dengan PMA dengan nilai investasi sebesar USD 733,1 juta. Di kuartal-II 2020, secara nasional, Banten menempati peringkat lima untuk realisasi investasi dari investor asing dengan nilai investasi sebesar USD411,0 juta dan memiliki porsi sebesar 6,1% dari total nilai penanaman modal asing di Indonesia.

Ke depan, Banten diperkirakan akan tetap menjadi salah satu tujuan investasi PMA yang didukung oleh jalur distribusi produk dan infrastruktur seperti Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta–Merak, Jaringan Kereta Api Jakarta–Rangkasbitung, maupun pelabuhan-pelabuhan.

“Dengan potensi PMA yang masih cukup besar di Provinsi Banten, maka hal ini dapat menjadi peluang bagi Bank Banten untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana PMA, terutama dana untuk proyek–proyek yang berkaitan dengan pemerintah daerah (pemda) Banten," kata Fahmi.

"Dengan demikian, diharapkan kontribusi Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah dapat lebih dirasakan, khususnya dalam sektor-sektor perekonomian yang strategis,” imbuhnya.

Menurut ekonom Faisal Basri, perbankan perlu mempersiapkan diri guna menangkap peluang pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendorong inovasi melalui teknologi. Keberadaan Bank Banten, lanjutnya, juga penting untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di provinsi.

Untuk itu, Faisal mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan dukungan kepada Bank Banten yang tidak hanya dalam hal permodalan.

"Menempatkan Bank Banten sebagai salah satu pilar pembangunan dan menciptakan nilai tambah terhadap perekonomian daerah tentunya merupakan skema ideal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Faisal yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

“Sebagai contohnya adalah bagaimana menempatkan Bank Banten sebagai mitra strategis pemda dalam memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat yang tentunya harus diiringi dengan kemajuan teknologi guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang sangat membutuhkan intermediasi perbankan,” imbuh Faisal.

Sumber:BeritaSatu.com