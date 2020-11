Mendagri Puji Rekrutmen IPDN Berlangsung Adil dan Terbuka

Sabtu, 7 November 2020 | 21:46 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jatinagor, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi proses rekrutmen praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI yang berlangsung secara terbuka, transparan dan adil.

"Melihat dari komposisi yang diterima, banyak juga dari kalangan masyarakat biasa, putra atau putri warga negara biasa. Itu salah satu indikator, sebagaimana yang kita harapkan bahwa proses rekrutmen yang sudah berlangsung kemarin. Insya Allah, berlangsung cukup baik. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tim," kata Tito dalam keterangan tertulisnya di Jatinangor, Sabtu (7/11/2020).

Menurut Tito, proses rekrutmen penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi institusi untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik.

"Jadi merekrut orang-orang yang salah itu sudah membuat fondasi akan gagalnya 60% organisasi. Lalu, melalui rekrutmen yang benar, itu juga akan menyumbang 60% keberhasilan misi organisasi berdasarkan kajian," jelas Tito kepada peserta kuliah umum di IPDN Jatinangor.

Adapun para calon IPDN mengikuti proses rekrutmen yang cukup panjang, mulai dari tes kesehatan jasmani, psikologi, akademik dan lain-lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman juga turut terlibat untuk mengawal proses rekrutmen.

"Saya berharap yang terpilih ini betul-betul orang yang baik. Betul-betul mereka adalah the best among the best, bukan the best among the worst. Yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang terbaik dari yang terburuk," tandasnya.

Tito berharap seluruh praja, terutama muda praja IPDN, dapat menggunakan kesempatan mengikuti pendidikan di IPDN sebagai wadah untuk membuka wawasan seluas-luasnya dan membentuk cara berfikir yang lebih baik.

"Berkat Tuhan ini jangan disia-siakan dengan membuat pelanggaran. Ikuti semua aturan, isi sepenuhnya pikiran, dan pengetahuan adik-adik mumpung berada di tempat ini yang tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bisa duduk di sini," kata Tito.

Sumber:BeritaSatu.com