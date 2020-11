Mendagri Akan Tindak Tegas Praja IPDN yang Lakukan Kekerasan

Sabtu, 7 November 2020 | 22:21 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan menindak tegas praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang melakukan kekerasan.

Jika ditemukan adanya tindak kekerasan, praja tersebut akan dipecat dan dituntut sesuai hukum pidana.

"Sanggup untuk tidak ada kekerasan? Terutama yang senior, sanggup tidak? Anda harus memberi contoh, yang tingkat 4, sudah cukup kekerasan. Jangan dilanjutkan jangan meninggalkan legacy atau warisan yang buruk kepada junior-junior. Kalau kedengaran itu, saya akan perintahkan kepada Pak Rektor untuk pecat, laporkan ke polisi dan pidanakan," kata Tito saat memberi kuliah umum bagi praja IPDN di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN Jatinangor, Sumedang, Sabtu (7/11/2020).

Menurut Mendagri, budaya kekerasan di IPDN harus dihilangkan. Jika ada praja yang melakukan kesalahan, hukuman fisik seperti push up atau squat jump masih diperbolehkan. Namun, hal yang harus diberantas adalah praktik-praktik kekerasan seperti memukul atau menendang.

"Kalau ada yang salah tindak fisik saja tidak apa-apa, squat jump atau push-up yang bisa membuat sehat, tapi juga capek juga, tapi tidak merusak," kata Tito.

"Tapi kalau pemukulan, betapa banyak yang menjadi korban, ada yang patah rusuknya, ada yang kakinya cacat. Orang tua yang mengirim anaknya untuk sekolah di sini bukan mengharapkan anaknya untuk dipukul, digebuki. Tolong dipahami betul itu," tegas Tito.

Dirinya kemudian mengajak seluruh elemen di IPDN untuk memutus mata rantai kekerasan. Sebab, budaya kekerasan ini hanya melahirkan dendam berkepanjangan.

"Jadi kalau ada junior-junior yang melihat ada senior mengatakan ini untuk membentuk itu (karakter), bullshit itu. Dendam tidak boleh diturunkan," ujarnya.

Mendagri menuturkan, para muda praja akan dilatih dalam kemampuan intelektual, jasmani dan kesehatan, serta moralitas dan mentalitas.

"We are creating the best among the best. Lembaga ini berusaha membentuk adik-adik menjadi orang yang terbaik dari orang yang terbaik," ungkap Tito.

"Terkait dengan tiga aspek ini, jangan lupa bahwa adik-adik akan menjadi aparatur sipil negara. Maka, jangan salah arah pada saat proses pembentukan. Baik oleh para siswa yang dididik maupun oleh para pendidik," imbuhnya.

Namun Tito mengapresiasi, selama satu tahun menjadi Mendagri, dirinya belum mendengar adanya kasus praktik kekerasan di IPDN. Ia pun berharap benar-benar tidak ada kekerasan di lembaga pendidikan tersebut.

Sumber:BeritaSatu.com