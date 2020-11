Dukung Pencapaian SDGs, Kemdes Kembangkan Sistem Informasi Desa

Kamis, 12 November 2020 | 06:11 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) sedang mengembangkan sistem informasi desa (SID) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di desa dan mengawal penggunaan dana desa.

"Dengan SID ini, Kemdes PDTT bisa mempunyai data yang valid, akurat, dan sustainable sehingga arah kebijakan pembangunan desa, pengawalan terhadap penggunaan dana desa maupun arahan dan visi misi Presiden Joko Widodo bisa diwujudkan. Misalnya, no one left behind atau tidak ada yang terlewatkan. Dana desa bisa dirasakan kehadirannya oleh seluruh warga desa utamanya yang miskin," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar kepada awak media secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Gus Menteri menjelaskan, SID ini akan menampung data-data seperti angka kekerasan terhadap anak dan perempuan serta angka kemiskinan di desa. Hal ini berkaitan dengan implementasi 18 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa, yang di antaranya bertujuan untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan mengentaskan kemiskinan di desa.

"Jika SID ini berhasil, pemutakhiran data desa bukan hanya dalam satu tahun. Bisa enam bulan atau bahkan (data desa) bisa (diperbarui) dalam waktu tiga bulan. Utamanya, misalnya, terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, naik turunnya kemiskinan di desa," kata Gus Menteri.

"Mudah-mudahan, di pertengahan 2021, (SID) sudah bisa dilaporkan ke teman media meskipun pergerakannya masih belum seperti yang kita harapkan. Di 2022, saya perkirakan pemutakhiran data desa sudah bisa dilakukan setiap tiga bulan," tutupnya.

Sumber:BeritaSatu.com