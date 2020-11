Empat Desa Dilibatkan dalam Pilot Project SDGs Desa

Kamis, 12 November 2020 | 14:39 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melibatkan empat desa dalam pilot project untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Hasil dari pilot project tersebut nantinya akan dimuat dalam buku terakhir dari trilogi SDGs Desa yang diterbitkan Kemdes PDTT.

"Meskipun, yang baru kita rancang (untuk pilot project) ini baru empat desa. Tetapi, secara full, pembangunan aspek kewargaan dan kewilayahannya ter-capture dengan bagus. Empat desa itu dua di antaranya berada di Jawa Timur dan dua lainnya di Jawa Tengah. Kita sedang proses menuju ke sana," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Namun, Gus Menteri tidak merinci empat nama desa yang terlibat dalam pilot project tersebut.

"Ini juga akan terus berkembang. Di tahun 2021, kita sudah targetkan 100 sekian desa sudah disiapkan untuk diterapkan pengukuran SDGs Desa, sehingga kita akan tahu persis. Jadi, kita bisa mengetahui pergerakan menuju (Agenda) 2030 posisi kita di mana hari ini," kata Gus Menteri.

BACA JUGA Mendes: Desa Peduli Anak Sudah Terangkum dalam SDGs Desa

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Gus Menteri, sebelumnya memberikan arahan dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa terutama golongan terbawah.

"Ini adalah arahan presiden yang terus mengharuskan saya untuk memikirkan kebijakan arah pembangunan desa bagaimana," kata Gus Menteri.

"Arahan lainnya adalah dana desa juga harus berdampak pada peningkatan ekonomi desa dan SDM desa. Makanya, kita selalu membicarakan desa ramah perempuan, desa tanpa kelaparan dan lain sebagainya, semua itu mengarah kepada peningkatan ekonomi dan SDM desa dengan kehadiran dana desa. Atau dengan bahasa yang populer, no one left behind," tambahnya.

Sumber:BeritaSatu.com