BPK dan CNAO Bahas Penggunaan Big Data dalam Pemeriksaan

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan The National Audit Office of China (CNAO) membahas penggunaan big data dalam pemeriksaan dalam webinar bilateral, Selasa (17/11/2020).

Acara yang bertajuk ini digelar sebagai implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi yang telah berlangsung sejak 2009.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono berterima kasih kepada CNAO atas fasilitasi yang diberikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan seminar bilateral.

"Serta atas komitmen yang tinggi sebagai mitra BPK dalam pengembangan organisasi baik dalam peningkatan kualitas pemeriksaan maupun peningkatan kontribusi supreme audit institution (SAI) dalam organisasi internasional," kata Agus.

Sementara itu, Deputy Auditor General CNAO Qin Boyong dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan BPK dan manfaat yang dirasakan kedua institusi.

Adapun sesi pertama webinar mengangkat tema penggunaan big data untuk mendukung pemeriksaan terkait pandemi Covid-19.

Masing-masing delegasi memaparkan pengalaman dan metode yang digunakan dalam bidang tersebut, termasuk tantangan dan alternatif pemecahan masalah sebagai pembelajaran kedua institusi.

Pemapar dalam sesi ini adalah Director General Department of Social Security Audit CNAO Wen Huayi, dan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Perngembangan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Bernardus Dwita Pradana.

Kemudian, kedua lembaga berbagi pengalaman sebagai auditor eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK memaparkan pengalaman memeriksa beberapa badan PBB. Sementara itu, CNAO berbagi mengenai pengalaman mereka sebagai United Nation Board of Auditor.

Melalui seminar bilateral ini, diharapkan kedua lembaga pemeriksa mendapatkan wawasan dan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, memaksimalkan kontribusi kedua SAI dalam organisasi internasional.

Serta memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kerja sama yang telah terjalin dengan baik di masa yang akan datang seperti motto The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) "Mutual Experience Benefits All".

