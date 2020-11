Asing Lepas Saham Bank BUMN, IHSG Terjun ke Zona Merah

Rabu, 4 November 2020 | 15:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi lepas saham yang dilakukan investor asing terhadap saham tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mendadak terjun bebas ke zona merah di akhir sesi perdagangan Rabu (4/11/2020).

Saham tiga Bank BUMN yang dilepas investor asing adalah saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Data perdagangan di BEI menunjukkan BMRI mengalami penurunan harga sebesar Rp 300 atau 5% menjadi Rp 5.700 per saham. BBRI terkoreksi sebesar Rp 90 atau 2,66% menjadi Rp 3.290 per saham, sedangkan BBNI turun Rp 50 atau 1,07% menjadi Rp

4.620 per saham.

Analis menilai, aksi lepas saham tiga bank plat merah tersebut, dipicu spekulasi seputar hasil pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Pasalnya, baik Donald Trump maupun Joe Biden sama-sama mengklaim kemenangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada ketidakpastian hasil Pilpres yang dapat mengguncang sektor keuangan.

Apalagi petahana Presiden Trump sudah mengancam akan membawa dugaan manipulasi hasil pemilu dari Partai Demokrat ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court of the United States).

Melemahnya IHSG dipicu aksi jual saham yang mendadak dilakukan investor terutama asing menjelang penutupan sesi II perdagangan saham di BEI.

Berdasarkan data RTI, total nilai jual bersih oleh investor asing pada perdagangan hari ini tercatat sebesar Rp 123,30 miliar di pasar reguler.

Aksi jual saham yang dilancarkan investor membuat 281 saham mengalami penurunan harga, 160 saham stagnan, dan hanya 158 saham yang mengalami kenaikan harga.

Volume saham yang ditransaksikan mencapai 13,095 miliar dengan frekuensi sebanyak 711.652 kali. Total nilai transaksi saham hari ini sebesar Rp 8,021 triliun.

Pada perdagangan hari ini, bursa asia bergerak variatif. Hanya Bursa Hong Kong dan BEI yang mengalami koreksi, sedangkan bursa asia lainnya positif. Hang Seng Index di Bursa Hong Kong melemah 53,590 poin atau 0,21% ke level 24.886,141.

Sedangkan Indeks Nikkei 225 di Bursa Tokyo menguat 399,750 poin atau 1,72% ke level 23.695,230. Hal yang sama juga dialami Straits Times Index di Bursa Singapura menguat 14,990 poin atau 0,60% ke level 2.513,880.

