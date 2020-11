Fintech Diharapkan Jawab Tantangan Pengangguran Terbuka

Rabu, 11 November 2020 | 16:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dominasi perusahaan keuangan berbasis digital (financial technology/Fintech) akan memberikan banyak manfaat ke perekonomian suatu negara. Pemerintah berharap bisnis Fintech yang mempunyai peran penting di era digital saat ini, bisa menjawab potensi pengangguran terbuka di masa depan.

"Pemerintah berharap tantangan Fintech bisa menjawab terhadap potensi pengangguran terbuka. Fintech bisa mendorong UMKM dan kewirausahaan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/10/2020).

Airlangga menuturkan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020 memberikan dampak negatif terhadap angkatan kerja Indonesia. Sehingga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07% di Agustus 2020 atau mengalami peningkatan dibandingkan Agustus tahun lalu yang hanya 5,23%.

Fintech, tambahnya juga memiliki andil besar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selama masa pandemi Covid-19, perusahaan keuangan berbasis digital disebut mempercepat program pemerintah.

Oleh karena itu, Airlangga meyakini Fintech akan terus memainkan peranan penting dalam inklusi keuangan yang sudah mencapai sekitar 76% dan menjadi 90% di tahun 2024 sesuai arahan Presiden Jokowi.

Apalagi Fintech merupakan salah satu sektor yang paling dinamis, kompetitif, dan menjadi bagian penting dari ekonomi digital. Pada 2019, laporan Google, Temasek, dan Bain & Co menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Airlangga, Fintech memiliki peranan besar dalam hal ini, dengan estimasi nilai sebesar US$ 40 miliar dan pertumbuhan tahunan sebesar hampir 50%.Fintech di Indonesia merupakan sektor yang paling dinamis dan kompetitif di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya 4 unicorn perusahaan Fintech dengan nilai lebih dari US$ 1 miliar dan satu decacorn dengan nilai lebih dari US$ 10 miliar.

“Fintech bersama revolusi industri ke-4 eCommerce on demand service telah menjadi icon atau showcase bagi ekonomi digital Indonesia,” ungkap Airlangga.

