IHSG Tembus Level Psikologis 5.500

Rabu, 11 November 2020 | 17:07 WIB

Oleh : Jeany Aipassa / JAI

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), menembus level psikologis 5.500 pada penutupan perdagangan Rabu (11/11/2020). IHSG ditutup menguat 46,774 poin atau 0,86% ke level 5.509,513.

Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak di zona hijau, di rentang level terendah 5.471,592 dan tertinggi di 5.520,908. Volume saham yang ditransaksikan mencapai 20,085 miliar, dengan frekuensi sebanyak 1.139,016 kali, senilai Rp 16,3 triliun.

Investor berbondong-bondong melakukan aksi beli saham, namun ada pula yang melakukan profit taking terhadap saham-saham yang sudah mengalami kenaikan harga cukup signifikan, seperti saham PT Bank Central Asial Tbk (BBCA). Akibatnya, sebanyak 230 saham mengalami penurunan harga, sebanyak 208 saham naik harga, dan 177 saham lainnya stagnan.

Saham-saham yang berada di jajaran top gainers antara lain, saham PT Timah (TINS) yang melonjak 15,% menjadi Rp 1.050 per saham. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menguat 7,6% menjadi Rp 3.080 per saham, dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) naik 6,8% ke level Rp 2.340 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di jajaran Atop losers antara lain, saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) turun 4,9% menjadi Rp 1.430 per saham. Kemudian, saham Matahari Departemen Store (LPPF) merosot 4,3% ke posisi Rp 875. Selanjutnya, saham Tower Bersama (TBIG) melemah 4,2% menjadi Rp 1.370.

Penguatan IHSG asih ditopang sentimen negatif global, terutama optimisme terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) seiring kemenangan Joe Biden dari Donald Trump dalam pemilihan presiden. Selain itu, perkembangan positif dari vaksin Covi-19 yang dikembangkan Pfizer, juga membuat pasar keuangan bergerak di zona hijau.

Hal itu, terlihat dari saham-saham sektor perbankan yang masih tetap diburu investor, antara lain saham BBCA naik Rp 300 atau 0,93% menjadi Rp 32.700 per saham, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga naik Rp 120 atau 3% menjaid Rp 4.120 per saham, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menguat Rp 150 atau 2,82% menjadi Rp 5.475 per saham.

Sementara bursa saham Asia bergerak vatriatif. Indeks Nikkei 225 di Bursa Tokyo menguat 1,78% ke level 25.349,600, Indeks Hang Seng di Bursaa Hong Kong turun 0,28% ke level 26.226,980, indeks Strait Times di Bursa Singapura menguat 0,31% 2.713,280.

Sumber:Suara Pembaruan